Daniel Dragomir, din nou învingător Colosseum Tournament

Daniel Dragomir, campionul ploieștean la kickboxing, deținătorul unei centuri mondiale, a fost din nou învingător la Colosseum Tournament, de data aceasta la Londra. Gala Colosseum Tournament 45 de la Londra a avut loc pe data de 4 aprilie 2025, în cel mai luxos hotel al Angliei, Hilton Park Lane. Aici, sportivi români de excepție, printre care și campionul mondial ploieștean Daniel Dragomir, au înfruntat nume mari ale kickboxingului mondial.

- Publicitate -

În cadrul Galei, Daniel Dragomir (25 de ani), antrenat de Mihai Tudorie, a înfruntat un adversar puternic, pe olandezul Matthew Daalman (26 de ani), la categoria 61 de kilograme. „Este fostul campion Enfusion, în momentul rank 1 în această Promoție. Antrenorul care a stat în colțul lui este Nikolai Hemmers, antrenorul unor mari nume și campioni în cele mai mari promoții UFC, Glory, Enfusion”, a povestit Daniel Dragomir pentru Observatorul Prahovean.

În seara galei, pe ecranele din toată lumea a apărut scris: Matthew Dalmaan (Hemmers Gym) vs Daniel Dragomir (Max Gym Ploiești). Și toți au stat cu sufletul la gură așteptând rezultatul meciului. Hemmers Gym, potrivit comentatorilor galei, este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate cluburi de kickboxing din Olanda, în momentul de față.

„Nimeni nu se aștepta ca noi, o echipă mică de la Max Gym Ploiești, să reușim să stăm în fața unor nume atât de mari”, a povestit Daniel.

Politic Elena Lasconi îi dă în judecată pe liderii USR puciști Elena Lasconi a postat astăzi un mesaj prin care anunță că îi va da în judecată pe liderii USR care i-au retras sprijinul politic....

- Publicitate -

Meciul victoriei lui Daniel Dragomir

În prima rundă olandezul a început în forță, câștigând punct după punct. Dar, la un moment dat, Daniel a reușit să-i aplice o serie de lovituri în cascadă, exact înainte de finalul primei runde.

„Mi se pare un meci în care oricare dintre cei doi îl poate trimite acasă mai devreme pe celălalt. Tocmai de aceea este cu atât mai interesant”, nu s-a putut abține, la un moment dat, comentatorul.

Ce de-a doua rundă a însemnat un moment de panică pentru susținătorii luptătorului ploieștean, atunci când Dragomir a alunecat în ring și s-a dezechilibrat. Totuși, la finalul celei de-a doua runde, situația părea echilibrată.

- Publicitate -

La finalul celei de-a treia runde, după ce, evident, în ring Dragomir a fost peste adversarul său, toți cei trei arbitrii au decis, în unanimitate, că victoria aparține sportivului ploieștean, Daniel Dragomir, de la Max Gym Ploiești.

Catalogat ca unul din „meciurile serii”, lupta i-a adus față în față pe „unul dintre cei mai buni ai Olandei și unul dintre cei mai buni ai României”, potrivit specialiștilor. Și „unul dintre cei mai buni ai României” a câștigat!

Ce a spus Daniel Dragomir

„Știam că urmează un meci foarte greu ținând cont de adversar, am avut cele mai mari emoții de până acum dar am avut încredere în mine și știam că pot să reușesc. Mi-am dorit asta mult, am muncit foarte mult iar muncind zilnic și încrederea în mine a crescut”, a declarat Daniel Dragomir pentru Observatorul Prahovean.

Eveniment Detalii despre incendiul izbucnit la Lidl Ploiești Vest Un incendiu a izbucnit joi în jurul prânzului la un supermarket Lidl din zona de Vest a Ploieștiului. Din fericire, nu au fost înregistrate...

- Publicitate -

Meciul împotriva olandezului, spune el, s-a desfășurat exact așa cum și-a propus. În plus, a fost extraordinar de bine pregătit, atât fizic, cât și psihic, pentru marea confruntare. „Nu am avut momente dificile în timpul meciului, m-am ținut exact de planul pe care l-am avut, am simțit că dețin controlul. Am fost foarte pregătit pentru această confruntare”, a declarat el.

„Poate doar începutul, din cauza emoțiilor, până am început sa avem contact unul cu altul, chestia asta se întâmplă la mai toate meciurile și este o chestie mai mult psihologică pot spune”, a explicat campionul ploieștean debutul puțin mai slab al meciului.

Cel mai emoționant moment spune că a fost acela când i-a fost ridicată mâna și a fost declarat învingător la puncte. „Am simțit că toată munca și toate sacrificiile făcute în pregătire au meritat. Mi-am spus în gând: A fost greu dar a meritat totul”, a povestit cu emoție Daniel Dragomir.

- Publicitate -

„Publicul a reacționat foarte bine, am făcut meciul serii, și prin asta le-am atras simpatia. Pe lângă publicul prezent, m-am gândit la oamenii de acasă care mă urmăreau și care m-au sprijinit întreaga pregătire. Victoria mea este și meritul lor! Am o comunitate mare, plină de oameni frumoși și asta mă bucură enorm”, a concluzionat Daniel Dragomir.

A slăbit 16 kilograme în trei luni

Pentru a se putea încadra la categoria 61 de kilograme, campionul ploieștean a fost nevoit să slăbească aproximativ 16 kilograme în doar trei luni de zile. „A fost greu cu regimul și antrenamentele, aveam un fel de barem pentru fiecare săptămână”, a mărturisit campionul. Dar eforturile lui nu au fost, evident, în zadar. În seara zilei de 4 aprilie, Daniel Dragomir, ploieșteanul nostru care se antrenează la Max Gym, a fost declarat învingător în fața unei lumi întregi. Ce poate fi mai frumos de atât?

În 2024 a avut mai multe oferte din China, la diverse competiții acolo. Din cauza accidentărilor însă, a fost nevoit să le refuze. Speră că va primi și altele pentru că, spune el, i-ar plăcea să meargă să lupte acolo.

- Publicitate -

Până atunci se pregătește însă intens pentru următoarele evenimente. Daniel Dragomir are alături de el o comunitate care respiră alături de el și se bucură de sprijinul sponsorilor: IPMB, FILUVALCONSTRUCT, Ramatuelle, MAXGYMPloiești, ImperaFinishing, MotorHouseCampina, OptimalRecoveryPloiești și Knockout. Fără aceștia nu ar putea merge mai departe și nu ar putea duce Ploieștiul și România la cel mai înalt nivel al kickboxingului mondial.