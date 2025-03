Cine e profesorul din Prahova arestat pentru agresiune sexuală

Un profesor din Prahova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de agresiune sexuală. Cercetările ar fi fost demarate în urma plângerii unui părinte.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, bărbatul arestat preventiv se numește Blăjan Gheorghe. Acesta avea ordin de restricție față de copilul pe care l-ar fi agresat.

Acesta predă educație fizică și sport la școala din Berceni.

Reacția Inspectoratului Școlar Prahova

„Pe perioada arestului preventiv, de 30 de zile, profesorului i-a fost suspendat contractul de muncă. Nu știm ce se va întâmpla ulterior. Revenirea lui la catedră depinde de ce hotărâște instanța de judecată, fiindcă în orice anchetă de acest gen există, până la soluția definitivă, prezumția de nevinovăție” a declarat pentru Observatorul Prahovean Lorelli Urlețeanu, inspector general adjunct, Inpsectoratul Școlar Județean Prahova.

Comunicatul IPJ Prahova

Polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului au reținut la data de 26 martie a.c., un bărbat bănuit de comiterea infracțiunilor de agresiune sexuală asupra unui minor și purtare abuzivă.

În urma investigațiilor efectuate a reieșit faptul că un bărbat de 37 de ani din municipiul Ploiești, în perioada octombrie 2024-ianuarie a.c., ar fi agresat și ar fi avut un comportament abuziv față de doi minori.

În urma probatoriului administrat față de bărbatul în cauză a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore.

Prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.În cauză, cercetările sunt continuate pentru stabilirea situației de fapt și luarea măsurilor legale care se impun.

Totodată, a fost deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor și purtare abuzivă.

Soluția instanței:

Solutia pe scurt: În temeiul art. 226 alin. 1 C. proc. pen. raportat la art. 223 alin. 2 C. proc. pen. și art. 202 C. pr. pen., admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești de arestare preventivă a inculpatului BLĂJAN GHEORGHE.

În baza art. 226 C. proc. pen raportat la art. 223 alin. (2) C. proc. pen. și art. 202 alin. (1), (3) și (4) lit. e) C. proc. pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului BLĂJAN GHEORGHE, (***), pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 27.03.2025 și până la data de 25.04.2025, inclusiv.

În temeiul art. 230 alin. 1 C. proc. pen., dispune emiterea mandatului de arestare preventivă pe numele inculpatului.

În temeiul art. 275 alin. 3 C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia.

În temeiul art. 275 alin. 6 C. proc. pen., cheltuielile cu apărătorul din oficiu, în cuantum de 360 lei, rămân în sarcina statului și se avansează din fondurile Ministerului Justiției.

Surse apropiate anchetei au precizat pentru Observatorul Prahovean că bărbatul avea și un ordin de restricție față de copilul pe care l-ar fi abuzat, emis la data de 26 februarie, pentru o perioadă de patru luni.

Decizia instanței din data de 26 februarie: Obligă pârâtul BG să păstreze o distanţă minimă de 10 m faţă de reclamantul XXXXX și față de sala de clasă a reclamantului din cadrul XXXXXX;

Interzice pârâtului BG orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu reclamantul XXXXX.

Măsurile dispuse îşi vor produce efectele pentru o perioadă de 4 luni de la data emiterii prezentului ordin de protecţie.

Atrage atenţia pârâtului asupra consecinţelor nerespectării prezentei hotărâri, în sensul că încălcarea măsurilor dispuse prin prezentul ordin de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea.

Atrage atenţia că respectarea ordinului de protecție este obligatorie şi pentru persoana protejată prin intermediul său, respectiv pentru victimă.

Prezentul ordin de protecţie este executoriu, fără somaţie şi fără trecerea vreunui termen.