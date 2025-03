Nemulțumiri la adresa unui medic de la spitalul din Azuga

Nemulțumiri la Spitalul de Ortopedie și Traumatologie din Azuga. Pacienții se plâng că așteaptă prea mult pentru a primi îngrijiri medicale din partea medicului Iurie Tocaru.

Deși, spun oamenii, programul de consultații al directorului medical Tocaru ar trebui să înceapî la ora 8.00 și să se încheie la 11.30, „acesta vine la 10.30 și, evident, într-o oră, nu are cum să vadă zeci de pacienți care așteaptă la rând”, ne-a transmis Alexandru Popescu.

„Soția avea nevoie de un control la picior deoarece are atelă în urma unui accident. A trebui să mergem la control și să luăm cu noi și copilul de doar patru luni și jumătate, fiindcă nu am avut cu cine să îl lăsăm. Am stat aproape trei ore să ajungă medicul Tocaru. La ușă erau deja 30 de persoane. Ne-a spus că a întârziat fiindcă a stat în coloană pe DN1, el fiind navetist.

Dar el periodic e blocat în coloană. De la conducerea spitalului mi s-a zis că e în concediu medical, dar că azi ( n.red. 7 martie) a venit special la serviciu fiindcă știa că e multă lume la rând. Am încercat să sun la Ministerul Sănătății, însă nu mi-a răspuns nimeni.

Am lăsat o reclamație scrisă, sper să primesc răspuns și să se ia măsuri fiindcă nu este posibil să lași pacienții cu orele la ușă, în condițiile în care mulți sunt oameni nedeplasabili, care au dureri mari, nu vin la el de plăcere”, a mai reclamat Alexandru Popescu.

Managerul instituției, Victor Pandele, spune că situația legată de nerespectarea programului de către medicul Iurie Tocaru este cunoscută. „La începutul săptămânii viitoare se va întruni o comisie de anchetă pentru a vedea dacă se impun sancțiuni disciplinare. Din comisie făcea parte și doctorul cu pricina, el fiind director medical, însă, evident, nu va lua parte la discuții.Se va stabili atunci ce măsuri se impun, dacă se impun”, a precizat managerul Spitalul de Ortopedie si Traumatologie din Azuga.