Trump către Zelenski: „Fără mine nu aveți nicio o șansă”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieșit din Casa Albă, după o dispută verbală tensionată cu Donald Trump și vicepreședintele său, J.D. Vance. Un dialog nemaiîntâlnit la nivel de diplomație, în care președintele și vicepreședintele SUA l-au acuzat pe liderul ucrainean că este nerecunoscător pentru ajutorul oferit Ucrainei de către Statele Unite ale Americii. (Înregistrarea video a dialogului la finalul textului)

- Publicitate -

Președintele american l-a acuzat pe Volodimir Zelenski de lipsă de recunoștință față de sprijinul oferit de SUA.

Liderul de la Casa Albă le-a ordonat secretarului de stat american Marco Rubio și consilierului pentru securitate națională, Mike Waltz, să transmită mesajul prezidențial: a venit momentul ca Zelenski să plece.

Redăm integral discuția din Biroul Oval dintre liderul de la Casa Albă, Donald Trump, vicepreședintele J.D. Vance și liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski

V.Z: Știți, domnule președinte, în 2019 am semnat o înțelegere… am semnat cu președintele Macron, cu Merkel, am semnat o încetare a focului, încetare a focului… Cu toții mi-au spus că s-a semnat un contract pe durată, dar apoi a eliminat acest contract de încetare a focului. Nu a făcut schimb de prizonieri… Noi am introdus inclusiv o clauză de schimburi de prizonieri și eu nu am făcut asta. Despre ce fel de diplomație vorbiți dvs. acolo? Ce spuneți despre asta?

- Publicitate -

J.D. Vance: Vorbesc despre felul de democrație care ar putea duce la distrugerea țării dvs. Domnule președinte, cu respect, veniți în Biroul Oval și vorbiți cu presa americană, dvs. obligați soldați militari pe front care mor. Ar trebui să mulțumiți președintelui că ar putea să ducă la o încetare a focului. Dar dvs. vedeți ce probleme avem. Să știți că am observat șl am văzut poveștile și știu ce se întâmplă cu oamenii ucraineni. Dvs. doriți să… Sunteți într-un dezacord că aveți probleme cu militarii? Și cred că mi se pare o formă de respect să veniți în Biroul Oval, în SUA, și să atacați administrația Trump care încearcă să prevină acest război.

V.Z: Să începem de la început. Mai întâi, în timpul războiului, toată lumea are probleme, chiar și dvs… Dvs. aveti oceane frumoase și nu simțiți acest lucru, dar poate îl veți simți în viitor…

D.T: Dzeu să vă protejeze, să nu ne spuneți nouă ce o să simțim, încercăm să rezolvăm o problemă .Vedeți că nu vă aflați într-o poziție să dictați termenii, nu vă aflați într-o poziție să dictați ceea ce noi o să simțim… o să ne simțim foarte bine, foarte puternici. În acest moment nu vă aflați într-o poziție foarte bună, vă aflați într- poziție precară, nu sunteți într-o poziție bună, nu aveți cărțile pe masă în acest moment. În acest moment vă jucați cu viețile a milioane de oameni, vă jucați cu al Treilea Război Mondial. Ceea ce faceți mi se pare lipsit de respect pentru țara noastră, chiar mai mult decât orice alte națiuni.

- Publicitate -

J.D.Vance: Ați spus mulțumesc în fața presei, ați fost în Pennsylvania în luna octombrie, și nu arătați recunoștința față de acest președinte care încearcă să prevină un război în țara dvs.

V.Z.: Vedeți, dacă vorbiți foarte tare despre acest război…

D.T: Nu vorbește tare. Țara dvs. are probleme. Ați vorbit foarte mult. Țara dvs. are probleme foarte mari. Știu, nu câștigați acest război. Aveți o șansă bună să ieșiți pozitiv din acest război.

- Publicitate -

V.Z.: Noi suntem în țara noastră, rămânem puternici, încă de la începutul războiului am fost recunoscători, inclusiv pentru acest cabinet…

D.T: V-am dat pentru că am avut acel președinte precar, v-am dat miliarde de dolari și echipamente militare. V-ați folosit de sprijinul militar… Dacă nu ați fi avut sprijinul nostru militar acest război ar fi fost pierdut în două săptămâni. Va fi greu, dificil de realizat afaceri în acest moment, în acest sens.

J.D. Vance: Trebuie să acceptați că există puncte de vedere divergente și trebuie să recunoașteți în fața presei americane atunci când greșiți, pentru că nu aveți dreptate.

- Publicitate -

D.T: Știți, cred că e bine pentru presa americană și pentru poporul american să vadă ceea ce se întâmplă și de aceea mă bucur de această discuție pe termen lung… Trebuie să fiți recunoscător.

V.Z.: Dar sunt recunoscător…

D.T.: Nu aveți cărțile pe masă în acest moment, oamenii mor, nu mai aveți soldați mulți, apoi ne spuneți: eu nu doresc o încetare a focului, vreau asta, vreau asta… Dar dacă obțineți o încetare a focului acum, vă spun, luați această încetare a focului, acest acord și gloanțele se opresc. Eu doresc o încetare a focului pentru că o să obțineți ă încetare a focului mai repede ca niciodată. Am vorbit despre acest lucru, dar aceste discuții nu au fost cu mine.

- Publicitate -

Ați discutat cu un om numit Biden, care nu cred că este o persoană foarte inteligentă. Același lucru s-a întâmplat cu președintele Obama crae nu v-a dat nimic. Eu v-am dat acele rachete Javelin, care au atacat tancurile inamice. Adminstrația Obama v-a dat doar vorbe, hârtii goale. Trebuie să fiți mai recunoscător față de mine, pentru că eu v-am ajutat, iar în acest moment voi nu aveți cărțile de joc. Cu noi aveți cărțile pe masă, dar fără mine nu aveți nicio o șansă… Va fi o înțelegere grea de făcut pentru că el (n.red. V. Zelenski), știe ce are de câștigat.

Rep.: Ce se întâmplă dacă Rusia va împiedica acest acord? Ce veți face atunci?

D.T.: Ce se va întâmpla dacă se va întâmpla orice. Ce se va întîmpla dacă o bombă va cădea… Nu știu. Știți că ei nu au respectat administrația Biden și au început războiul, nu au respectat administrația Obama, ei mă respectă pe mine. Dați-mi voie să spun: președintele Putin a trecut prin multe cu mine și l-am pus la punct. Vorbim de oameni politici din trecut care nu au făcut suficiente lucruri, vorbim despre democrați care nu s-au implicat suficient. Cu mine, noi nu ne-am împlinit cu un război…Este nepotrivit… și apoi au spus: uitați, acest laptop a fost făcut de Rusia, de acei 51 de agenți, totul a fost o înșelăciune.

- Publicitate -

Tot ce pot spune e asta: s-ar putea să nu fi avut înțelegeri cu administrația Obama sau Bush, sau Biden, nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar Putin nu a nerespectat înțelegeri cu mine. Vrea să facă un acord, problema este că v-am dorit să fiți un personaj puternic. Nu cred că sunteți un personaj puternic (n.red. către Zelenski) fără Statele Unite. Oamenii dvs. sunt curajoși, dar trebuie să faceți o înțelegere sau suntem în afară. Veți afla acest lucru, nu cred că va fi ceva bine pentru dvs.

În acest moment nu aveți cărțile pe masă. Odată ce vom semna acest acord vă veți afla într-o poziție mai bună. Dar mi se pare că nu sunteți recunoscători și nu mi se pare că e un lucru bun. O să fiu sincer cu dvs. Cred că aceste imagini vor face deliciul televiziunilor, vă pot confirma acest lucru. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare.