Ce poți face în weekend la Ploiești și în restul județului

Chiar dacă weekendul acesta se anunță a fi unul destul de friguros, în Ploiești, dar și în restul județului, au loc o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Vor fi spectacole de teatru, evenimente în natură, ateliere pentru copii, dar și concerte.

Sâmbătă de la ora 10.00 până la ora 21.00, sunteți așteptați la la Moşia Vasiloaica la Bucov, la evenimentul Love an Connection Retreat.

„De Valentine’s Day, fă-ți (sau fă-i) cadou o experiență de neuitat. Fie că vii cu jumătatea ta sau singur(ă), te așteaptă o zi plină de relaxare, râsete și momente care îți vor încălzi sufletul, la Moșia Vasiloaica.

Într-o locație departe de oraș, înconjurată de dealuri și păduri, te așteaptă: Mișcare și activități fun & play

Exerciții de respirație, meditație și expunere la rece, activități creative pentru suflet, mâncare delicioasă, locală – brunch & cină. O seară magică la foc de tabără cu un pahar de vin”, transmit organizatorii.

Atelier de citit pentru copii de Ziua Națională a Lecturii, sâmbătă, 15 februarie, ora 14:00, Cărturești Ploiești

Sâmbătă, 15 februarie, sunteți invitați să participați la un atelier creativ, unde timp de două ore vă veți putea deconecta de la stresul cotidian, prin pictură pe felii de lemn, creând amintiri unice. „Vă puteți oferi un cadou sau cuiva drag , creație proprie, care să îi arate dragostea pe care i-o porți”, transmit organizatorii.

„Dragi părinți și mici iubitori ai poveștilor,

Cu ocazia Zilei Naționale a Lecturii, vă invităm la un atelier interactiv, plin de surprize, dedicat copiilor! Scopul acestui eveniment este să le insuflăm celor mici dragostea pentru cărți și să îi ajutăm să descopere cât de minunată poate fi lectura!

Ce vom face în cadrul atelierului? Vom citi împreună pasaje din cartea „Micul Prinț” de Antoine de Saint-Exupéry. Cu ajutorul întrebărilor și discuțiilor, îi vom încuraja pe copii să exploreze sensurile ascunse ale poveștii și să își exprime propriile gânduri și sentimente.

Vom aborda teme precum prietenia, curiozitatea, responsabilitatea și creativitatea, astfel încât cei mici să înțeleagă și să interiorizeze mesajele cărții într-un mod natural și distractiv.

Ce ar face copiii dacă ar fi mici exploratori ai universului, la fel ca Micul Prinț? Ne vom imagina împreună noi aventuri, dezvoltând gândirea critică și capacitatea de povestire.

Fiecare copil participant va primi o mică surpriză la final, pentru a-și aminti cu drag de această experiență”, este mesajul complet al organizatorilor evenimentului.

Concert Holograf la Ploiești, sâmbătă, de la ora 19.30

Concertul Holograf „Sigur!” aduce pe scenă o combinație perfectă de hituri clasice precum „Ți-am dat un inel”, „Dincolo de nori” și melodii noi, care continuă să inspire generații. Cu o atmosferă plină de emoție, energie și pasiune, spectacolul promite momente memorabile”, spun reprezentanții Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești.

Standup comedy pe scena Irish Pub Ploiești, sâmbătă, de la ora 20.30

„Băieții ăștia pleacă din nou la drum și vin în orașul tău cu un standup comedy și un show unic. Natanticu ne spune despre motivele ascunse pentru care, în tinerețe, și-a făcut o trupă de dans și despre cum s-a încheiat aventura cu trupa asta, dar și despre peripețiile din ultimele vacanțe! Andrei Ciobanu ne prezintă problemele de cuplu, poate și rezolvări, și despre limba română, iar Edi are și el probleme, dar nu de cuplu, ci cu socrii! Primești comedie, dar și terapie de la Andrei Ciobanu, Cosmin Natanticu și Edi Rădoi” transmit organizatorii.

Duminică, 16 februarie, sunteți așteptați cu cei mici Teatrul Imaginario, la piesa Peter Pan. Sunt două spectacole de la 10.30 şi 12.00.

„Simbol al copilariei eterne, al refuzului de a deveni adult, Peter Pan este un baiat caruia ii place aventura, ii place sa zboare, este curajos si curios. El traieste in Tara de Niciunde alaturi de un grup de baieti pierduti, ocrotit fiind de o zana mereu pusa pe harta: Clopotica.Temutul capitan Hook, impreuna cu echipajul de pe corabia sa de pirati, isi doreste sa cucereasca taramul magic al lui Peter Pan dar si pe cele invecinate, populate de fiinte fantastice, pe cat de diferite, pe atat de simpatice si pline de viata. Povestea devine si mai palpitanta cand in acest cadru de vis isi face aparitia Wendy, o fetita din lumea reala care inca mai crede in zane si magie”, este mesajul reprezentanților teatrului.