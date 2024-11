Ce poți face în acest weekend la Ploiești și în restul județului

Weekendul 22-24 noiembrie aduce la Ploiești, dar și în restul județului, o serie de evenimente pentru care, cu siguranță, merită să ieșiti din case. Vor fi două evenimente spectaculoase de robotică, spectacole de teatru, concursuri de aventură, dar și concerte simfonice.

Eveniment de înaltă ținută vineri, 22 noiembrie, la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești

Iubitorii muzicii simfonice sunt invitați la un concert de excepție, sub bagheta dirijorului Radu Postăvaru. Evenimentul are loc vineri, 22 noiembrie, de la ora 19:00.

Invitații și programul concertului:

Dirijor:

Radu Postăvaru

Solist:

Ivan Shemchuk – pian

Program:

Cătălin Beciu – Concertul nr. 1 pentru pian și orchestră, Rodiccia

Leonard Bernstein – Suita simfonică West Side Story

Arturo Marquez – Danzon no. 2.

Capitala roboticii se mută, în weekendul 23 -24 noiembrie, la Ploiești

Pasionații de tehnologie sunt așteptați la cele două evenimente dedicate științei și inovației. Este vorba despre Campionatul de robotică FTC, League Meet, pentru regiunea Muntenia, organizat de echipele Ro2D2 de la C.N. „Mihai Viteazul” și InfO (1)Robotics de la C.N. „Ion Luca Caragiale” și Robotika Fest, cel mai mare festival educațional de robotică, găzduit de Universitatea Petrol – Gaze.

Accesul publicului la cele două evenimente dedicate roboticii este gratuit.

Programul evenimentului:

Ziua 1 – sâmbătă, 23 noiembrie

Prima competiție oficială din sezonul Into the Deep – FIRST Tech Challenge.

Peste 15 echipe din regiune își vor testa roboții într-un cadru competițional palpitant.

Ziua 2 – duminică, 24 noiembrie

Conferințe și sesiuni interactive cu invitați speciali din domeniul STEAM.

Ateliere pentru copii, unde cei mici pot explora lumea fascinantă a roboticii prin First Lego Challenge.

Demonstrații de printare 3D și multe standuri interactive.

Pe parcursul evenimentului, vizitatorii pasionați de robotică și tehnologie vor putea explora standuri ale unor parteneri de renume. Alka și Meteoritzii vor aduce o ofertă diversificată de produse alimentare, iar Plex Robotics va prezenta piese necesare pentru construcția roboților.

La Universitatea Petrol- Gaze, tot în weekendul 23-24 noiembrie, are loc RobotiKa 2024, un eveniment dedicat inovației tehnologice și educației STEM.

Programul complet RobotiKa 2024:

Sâmbătă 23 noiembrie

10:00-10:30 – Deschidere: Reprezentanți UPG, primar Mihai Polițeanu

10:30-11:00 – Simulare și realitate – de la joacă la aplicații industriale- dl. prodecan Florin Zamfir

Activități permanente: Atelier de LEGO, Atelier Imprimare 3D, Standuri

11:30-12:00 – Prezentare: Game Developing – Precupetu Alexandru, Technical Account Manager UiPath-

12:00-12:30 – Prezentare: Teodora Baciu (UiPath)

Concurs: Capture the Flag

12:30-13:30 – Pauza de masă

13:30-14:00 – Atelier: Dezvoltare civică, rezolvarea comunității prahovene – Asociația „Ploiești pentru oameni”

Construcție Roboți Line Follower

Demo Echipe FIRST LEGO League

14:30-15:00 – Concurs: Trivia Quiz

15:30-16:00 – Atelier: Escape Room Interactiv – Asociația Un Strop de Fericire

17:00-17:30 – Prezentare: Fuziunea dintre jurnalism, muzică și tehnologie – Petre Ștefan

17:30-18:00 – Concert: Ștefan P3

Duminică 24 noiembrie

10:00-10:30 – Atelier: Public Speaking – Mihaela Tătaru

Activități permanente: Atelier de LEGO, Atelier Imprimare 3D, Standuri

11:00-11:30 – Prezentare: Cum ne ajută roboții în viața de zi cu zi – Asociatia „Știm – Noi suntem viitorul”

Testare Roboți Line Follower

11:30-12:00 – Prezentare: Rospin

12:00-13:00 – Atelier la stand: Acordare Prim Ajutor – Panait Anda

13:00-14:00 – Pauza de masă

14:30-15:00 – Prezentare: Dragoș Barosan (Adobe)

15:00-15:30 – Prezentare: Georgiana Ștefan (Adobe)

Concurs: Graphic Design

Demo Echipe FIRST Tech Challenge

15:30-16:00 – Demonstrație meci de debate: Clubul AES

16:30-18:00 – Festivitate premiere

Pe Domeniul Cantacuzino de la Floreşti, sâmbătă şi duminică, între orele 12.00 şi 16.00, este organizat un concurs de aventură pentru copii şi tineri

„ În weekendul 23-24 noiembrie pregătește-te pentru o nouă experiență plină de provocări, distracție și premii atrăgătoare. La Locul de Joacă de la Domeniul Cantacuzino, copiii și tinerii sunt invitați să participe la un concurs de aventură în natură, creat special pentru toate vârstele. Cele patru categorii de vârstă vor avea parte de premii extraordinare pentru primii trei participanți cu cei mai buni timpi.

Traseul este plin de provocări antrenante și amuzante, iar probele sunt adaptate fiecărei grupe de vârstă! Printre provocări se numără:

• Șotron

• Sărituri printre cauciucuri

• Tir cu arcul

• Labirintul provocărilor

• Dărâmarea obstacolelor cu bila și multe alte surprize

Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti organizează sâmbătă, 23 noiembrie, cea de-a VI-a ediţie a Festivalul Național de Muzică pentru Tineri „PLOIEȘTI MUSIC FESTIVAL”

Evenimentul muzical va avea loc în data de 23 noiembrie în sala de spectacole a C.C.S. Ploiești. Pe scenă vor concura cei mai talentați soliști vocali din cadrul Caselor de Cultură ale Studenților Alba Iulia, Brașov, București, Cluj – Napoca, Iași, Sibiu, Timișoara și Ploiești vor încânta audiența cu vocile lor minunate.

Juriul Festivalului este alcătuit NICO, LUMINIȚA ANGHEL și ROBERT MARCAȘ, care vor susține și recitaluri speciale în cadrul evenimentului.

Totodată, spectatorii participanți la eveniment vor avea parte de un recital emoționant oferit de tânăra artistă DARIA CUCU, câștigătoarea celei de-a V-a ediții a „Ploiești Music Festival”.

Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești îi așteaptă duminică, 24 noiembrie, pe cei mici, la spectacolul „Fata moșului și fata babei”

Copiii sunt așteptați între orele 10.30 și 12.00, în sala Teatrului de Animație Imaginario.

Transpunere scenică a uneia dintre cele mai îndrăgite povești scrise de Ion Creangă, „Fata moșului și fata babei” vorbește, prin intermediul celor două personaje principale antagonice, despre răbdare și bunătate, care nu rămân niciodată nerăsplătite, și despre confruntarea dintre bine și rău, în care binele câștigă întotdeauna.