A mai rămas o zi până la cele două evenimente dedicate roboticii, organizate la Ploiești

Capitala roboticii se mută, în weekendul 23 -24 noiembrie, la Ploiești. Pasionații de tehnologie sunt așteptați la cele două evenimente dedicate științei și inovației. Este vorba despre Campionatul de robotică FTC, League Meet, pentru regiunea Muntenia, organizat de echipele Ro2D2 de la C.N. „Mihai Viteazul” și InfO (1)Robotics de la C.N. „Ion Luca Caragiale” și Robotika Fest, cel mai mare festival educațional de robotică, găzduit de Universitatea Petrol – Gaze.

- Publicitate -

Accesul publicului la cele două evenimente dedicate roboticii este gratuit!

La competiția „Zilele Roboticii”, care începe sâmbătă, 23 noiembrie, la sediul Primăriei Ploiești, la etajul 8, sunt așteptate să participe 14 echipe din mai multe localități din țară. Sunt tineri absolut geniali, care au ridicat pasiunea pentru robotică la rang de artă. Copii care au reușit performanțe extarordinare, de menționat fiind titlul de vicecampioană a lumii la Houston, în Sua, obținut de echipa RO2D2 a C.N. „Mihai Viteazul” din Ploiești.

Programul evenimentului:

Ziua 1 – sâmbătă, 23 noiembrie

Prima competiție oficială din sezonul Into the Deep – FIRST Tech Challenge.

Peste 15 echipe din regiune își vor testa roboții într-un cadru competițional palpitant.

- Publicitate -

Ziua 2 – duminică, 24 noiembrie

Conferințe și sesiuni interactive cu invitați speciali din domeniul STEAM.

Ateliere pentru copii, unde cei mici pot explora lumea fascinantă a roboticii prin First Lego Challenge.

Demonstrații de printare 3D și multe standuri interactive.

Pe parcursul evenimentului, vizitatorii pasionați de robotică și tehnologie vor putea explora standuri ale unor parteneri de renume. Alka și Meteoritzii vor aduce o ofertă diversificată de produse alimentare, iar Plex Robotics va prezenta piese necesare pentru construcția roboților.

La Universitatea Petrol- Gaze, tot în weekendul 23-24 noiembrie, are loc RobotiKa 2024, un eveniment dedicat inovației tehnologice și educației STEM, organizat de echipa de robotică BraveBots de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, în parteneriat cu Universitatea Petrol-Gaze și Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică.

- Publicitate -

Participarea la RobotiKa 2024 reprezintă o oportunitate unică pentru orientarea în carieră, dobândirea de noi abilități practice și tehnice și pentru schimbul de experiență cu alți tineri pasionați de tehnologie. Atelierele hands-on, precum cele de imprimare 3D, construcție de roboți LEGO și programarea roboților de tip Line Follower, oferă participanților șansa de a învăța prin practică, dezvoltându-și astfel competențele în domenii tehnologice esențiale.

Vizitatorii vor putea participa la sesiuni interactive gratuite, inclusiv demonstrații ale echipelor de robotică din competițiile FIRST LEGO League și FIRST Tech Challenge, oferindu-le ocazia să vadă cum funcționează și să interacționeze cu roboții.

Programul complet RobotiKa 2024:

Sâmbătă 23 noiembrie

10:00-10:30 – Deschidere: Reprezentanți UPG, primar Mihai Polițeanu

– Deschidere: Reprezentanți UPG, primar Mihai Polițeanu 10:30-11:00 – Simulare și realitate – de la joacă la aplicații industriale- dl. prodecan Florin Zamfir

– Simulare și realitate – de la joacă la aplicații industriale- dl. prodecan Florin Zamfir Activități permanente: Atelier de LEGO, Atelier Imprimare 3D, Standuri

Atelier de LEGO, Atelier Imprimare 3D, Standuri 11:30-12:00 – Prezentare: Game Developing – Precupetu Alexandru, Technical Account Manager UiPath

– Prezentare: Game Developing – Precupetu Alexandru, Technical Account Manager UiPath 12:00-12:30 – Prezentare: Teodora Baciu (UiPath)

– Prezentare: Teodora Baciu (UiPath) Concurs: Capture the Flag

Capture the Flag 12:30-13:30 – Pauza de masă

– Pauza de masă 13:30-14:00 – Atelier: Dezvoltare civică, rezolvarea comunității prahovene – Asociația „Ploiești pentru oameni”

– Atelier: Dezvoltare civică, rezolvarea comunității prahovene – Asociația „Ploiești pentru oameni” Construcție Roboți Line Follower

Demo Echipe FIRST LEGO League

14:30-15:00 – Concurs: Trivia Quiz

– Concurs: Trivia Quiz 15:30-16:00 – Atelier: Escape Room Interactiv – Asociația Un Strop de Fericire

– Atelier: Escape Room Interactiv – Asociația Un Strop de Fericire 17:00-17:30 – Prezentare: Fuziunea dintre jurnalism, muzică și tehnologie – Petre Ștefan

– Prezentare: Fuziunea dintre jurnalism, muzică și tehnologie – Petre Ștefan 17:30-18:00 – Concert: Ștefan P3

Duminică 24 noiembrie