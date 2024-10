O femeie din Slănic, dependentă de dializă, abandonată pe câmp de ambulanță

O femeie din localitatea Slănic, diagnosticată cu epilepsie și dependentă de dializă, a fost lăsată pe un câmp din zona comunei Aluniș, pe motiv că i-a reproșat șoferiței de pe ambulanță faptul că are un stil de a conduce mult prea agresiv. Norocul Noricăi Hâncu a fost că prin zonă a trecut un echipaj de poliție din Câmpina, care a ajutat-o.

Incidentul a avut loc, marți, în jurul prânzului. Slăniceanca trebuia să ajungă la o clinică privată din Ploiești pentru tratamentul prin dializă de care este dependentă.

Pe drum, Norica Hâncu povestește că i-a atras atenția șoferiței spunându-i să conducă mai încet.

„În acel moment, aceasta a tras pe dreapta și m-a abandonat pe un câmp din dreptul comunei Aluniș. Am început să plâng, am făcut atac de panică, dar am reușit să sun la 112. Între timp, prin zonă a trecut un polițist din Câmpina care mi-a sărit în ajutor. Între timp, s-a întors și șoferița de pe ambulanță, dar după vreo oră. Cum este posibil să faci așa ceva? Sunt un om bolnav, se putea întâmpla o nenorocire”, a povestit Norica Hâncu.

„Din verificări, s-a stabilit faptul că între conducătoarea ambulanței și femeia, în calitate de pacient, care urma să fie transportată în municipiul Ploiești pentru efectuarea unei proceduri medicale, a avut loc o neînțelegere privind modul de a conduce al șoferiței.

În urma discuției, femeia a coborât din autovehicul, iar după preluarea altor pacienți din zonă, conducătoarea ambulanței s-a întors, solicitându-i pacientei să urce, aceasta din urmă refuzând, motiv pentru care conducătoarea auto și-a continuat deplasarea.

Ulterior, conducătoarea s-a întors din nou, solicitându-i femeii să urce, aceasta acceptând, continuând astfel deplasarea către unitatea medicală”, au precizat reprezentanții IJP Prahova.

Din verificările efectuate până la acest moment nu a rezultat comiterea vreunei fapte de natură penală sau contravențională, iar pacienta nu a făcut plângere cu privire la aspectele în cauză, a mai transmis Inspectoratul Județean de Poliție.