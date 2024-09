Despăgubiri pentru fermierii prahoveni afectați din cauza calamităților naturale

Pagubele suportate de către fermierii prahoveni, în urma calamităților naturale, vor fi aduse pe masa guvernului în vederea acordării de despăgubiri, a anunțat Prefectura Prahova.

În cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, prefectul Emil Drăgănescu a precizat că a propus împreună cu conducerea Direcției Agricole, aprobarea rapoartelor de sinteză cu evaluarea pagubelor.

În urmă cu două zile, Ministerul Agriculturii a anunțat că se va acorda o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar.

„În primul rând, am discutat cu mediul bancar şi cu ASF şi am găsit o formulă agreată privind prima măsură – un mecanism prin care punem la punct un sistem de asigurare la secetă a unei suprafeţe agricole de 7 milioane de hectare, reprezentând culturi de toamnă şi primăvară. Este nevoie de un astfel de mecanism pentru a-i ajuta pe fermierii noştri care se confruntă de la an la an cu secetă puternică. Prin acest mecanism, se va asigura o despăgubire de până la 3.000 de lei pe hectar, lucru care va duce, din discuţiile pe care le-am avut cu sistemul bancar, la deblocarea creditării fermierilor români”, a precizat ministrul Florin Barbu.