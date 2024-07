Pățania unui ploieștean care a vrut să returneze două sacoșe cu medicamente expirate la spital: „M-au refuzat”

Trei zile, un ploieștean, Cătălin M., s-a plimbat cu două sacoșe de medicamente expirate, considerate deșeuri periculoase, asta fiindcă nu a vrut să le arunce la tomberon, așa cum se întâmplă în foarte multe cazuri. Omul a mers inițial la mai multe farmacii din oraș, care l-au refuzat, iar duminica trecută a ajuns la SJU Ploiești, unde, la fel, a fost refuzat pe motiv că nu există spații de colectare pentru medicamentele aduse din exteriorul spitalului, mai exact de la persoane fizice.

Ploieșteanul a rămas cu un gust amar după această experiență. Asta în condițiile în care știa foarte clar că, începând cu 1 ianuarie 2024, conform unor dispoziții legale incluse în Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, medicamentele expirate și/sau cele care nu au fost folosite pot fi colectate și de către spitalele publice și private, în scopul eliminării lor finale.

Legea spune că tot ceea ce înseamnă costuri pentru desfăşurarea operaţiunilor prevăzute mai sus de către spitalele publice sau private se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

„Am doi copii mici, automat am strâns foarte multe medicamente expirate sau pe care nu le mai foloseam. Am vrut să evit practica aruncării la pubela de gunoi fiindcă nu mi se pare normal.

Nu mi-ar plăcea ca băiatul meu de trei ani să găsească prin preajma unui tomberon vreo pastilă și să o bage în gură. Am mers la nu știu câte farmacii, am fost refuzat. Am ajuns și la SJU Ploiești duminică dimineață. De la Recepție am fost trimis la Asistență Socială, nu știu ce legătură avea. De acolo am fost pasat la farmacia internă a spitalului. Mi s-a spus că nu îmi pot prelua medicamentele expirate fiindcă ei nu colectează de la persoane fizice, din afara unității medicale.

De supărare, după trei zile de plimbat pe drumuri, fiindcă am vrut să procedez corect, m-am enervat și le-am depozitat la tomberonul aflat în vecinătatea spitalului. Nu mi se pare normal, dar asta e țara în care trăim. Sunt legi ce sunt făcute să rămână doar pe hârtie. Nu am vrut decât să semnalez o situație în ideea în care cineva se va sesiza și se vor schimba lucrurile pentru că tot ne dorim o țară ca afară”, ne-a povestit, mâhnit, ploieșteanul.

Conducerea SJU Ploiești a confirmat faptul că spitalul nu poate prelua medicamente expirate de la populație. Unitatea medicală are contract cu un procesator care ridică doar medicamentele expirate sau nefolosite în cadrul spitalului și care sunt, ulterior, incinerate.

Aproximativ 1.500 de tone de medicamente expirate ajung anual la gropile de gunoi sau în sistemul de canalizare din România, deși sunt deșeuri periculoase.Un studiu global care a testat mostre de apă prelevate din peste 1000 puncte de testare din peste 100 de țări, a relevat faptul că peste un sfert din cele 258 de râuri testate conțineau „ingrediente farmaceutice active”, la un nivel considerat nesigur pentru organismele acvatice.