Alertă de urs în comuna Păulești! Avertismentul primăriei pentru locuitori

Primăria Păulești a postat pe pagina de Facebook a instituției un avertisment pentru populația comunei. Este vorba de semnalarea prezenței unui urs pe două străzi din localitate.

Mesajul transmis de Primăria Păulești:

”ATENȚIE!!!!!!

”A fost identificată prezența unui urs in satul PĂULEȘTI, pe strada COLINEI, respectiv MĂGUREI!

Dacă îl vedeți, vă rugăm să păstrați distanța față de animal și nu încercați să vă fotografiați cu acesta sau să îl hrăniți!”

Sunați de îndată la Numărul de Urgență 112!”

Urs agresiv, împușcat după ce ar fi atacat o turistă pe Jepii Mici

Reamintim că un urs a atacat, ieri, o turistă de 19 ani, pe Jepii Mici, în Prahova. În urma rănilor suferite, victima a murit. Ursul respectiv a fost împușcat de vânători, care au considerat animalul ca fiind unul foarte agresiv după ce i-ar fi atacat și pe salvatori. Ministrul Mediului a oferit noi informații despre tragedia din Bucegi.

Ieri, un apel la 112 anunța atacul unui urs asupra unei tinere în zona cascada Caraiman – Jepii Mici din Bușteni. Aceasta fusese târâtă într-un loc unde nu a mai putut fi văzută de apelant. În cele din urmă, tânăra a fost găsită moartă.

În timp ce încercau recuperarea trupului victimei, salvatorii au fost și ei atacați de urs. Astfel, aceștia au decis împușcarea animalului.

„Având în vedere faptul că ursul prezenta pericol pentru salvatorii prezenți la fața locului, întrucât a încercat în repetat rânduri să îi atace, echipa de intervenție constituită conform OUG 81/2021, a hotărât împușcarea acestuia, lucru care s-a și realizat.” au transmis jandarmii prahoveni.

Aseară, la Antena 3, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a oferit noi detalii despre animalul împușcat.

”Acest urs acest urs n-a mai fost mutat. Era un urs necrotaliat, se pare că nu a fost relocat din altă parte. Mi-au spus cei cu care am discutat deja că era o femelă fără pui, deci nu putem suspecta că a încercat să-și apere puii, așa cum s-a întâmplat în alte tragedii” a explicat ministrul.

Fechet a declarat că va iniția un proiect de lege prin care vânătorii să poată împușca orice urs care se apropie de o așezare umană.

„E adevărat că astfel de tragedii se pot întâmpla chiar și în situația asta și în același timp am să propun colegilor din minister și am să vin foarte repede cu un proiect de lege pe care l-am mai în enunțat, care nu spune altceva decât că un urs care se apropie la o distanță pe care o s-o stabilim, că-i un kilometru, că sunt doi kilometri, de orice așezare umană e un urs care trebuie gestionat, pentru că pune în pericol viața oamenilor. Gestionat înseamnă fie împușcat, fie eutanasiat. Pentru că am constatat că metoda relocării pe care o tot aplicăm nu dă niciun fel de rezultate” a mai spus ministrul, potrivit libertatea.ro.