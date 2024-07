Locuitorii din Valea Călugărească nu au apă potabilă de două zile. Reacția Primăriei

Locuitorii comunei Valea Călugărească au rămas fără apă potabilă de sâmbătă, 6 iulie 2024. Oamenii au sesizat autoritățile, dar nimeni nu le-a oferit nicio explicație clară.

Satele Valea Poienii, Valea Ursoii, Valea Largă și altele din comuna prahoveană Valea Călugărească au rămas fără apă potabilă în timpul weekendului.

„Bună ziua. Vă semnalez o situație dezastruoasă din comuna Valea Călugărească, care durează de mai multe zile. Autoritățile nu ne răspund cu o lămurire. Sunt oameni care nu au nicio sursă de apă. Ne puteți ajuta, vă rugăm? Nu să ne dați apă, ☺️, dar poate cu dvs vorbesc cei de la Jovila, sau de la primărie…”, a fost unul dintre mesajele primite la redacție.

„Buna ziua.Oameni buni ce se întâmplă cu apa pe Valea Poienii? Cum este posibil să lăsați lumea fără apă atâtea zile? Voi vă bateți joc de noi? Cred că ar fi cazul sa ne unim sa chemăm televiziunea căci nu este posibil să trăim fara apă atâtea zile și pe canicula asta.”, a fost o postare anonimă pe grupul de Facebook „Valea Calugareasca”.

„Bună ziua! Aș vrea să semnalez și eu o problemă cu furnizarea apei potabile în comuna Valea Călugareasca. Eu locuiesc la bloc și de sâmbătă seara nu am apă la robinet. A curs (țârâit) un pic noaptea, cât sa umplu două bidoane și cam atât. Jovila, firma care administrează rețeaua, când am sunat la ei mi-au înregistrat sesizarea și atât nu am primit niciun răspuns până acum. De la primarie la fel. Din ce am vorbit cu cunoștințe și ce am citit pe grupul nostru sunt foarte multe zone fără apă. Mulțumesc”, a fost o altă sesizare primită la redacție.

Explicația Primăriei Valea Călugărească

Contactată de Observatorul Prahovean, Ioana Neagu, primarul din Valea Călugărească ne-a confirmat situația.

„Da. Acum vin de pe teren. A fost o problemă. S-a ars o pompă, dar acum s-a cumpărat alta și până diseară se montează”, a dat asigurări primarul Ioana Neagu.

De asemenea, a revenit și cu detalii: „O echipă din cadrul primăriei și reprezentant SC Jovila s-a deplasat în teren la stația de pompare de la Rachieri, cât și la rezervorul din Valea Mantei și am constatat următoarele:

În noaptea de vineri s-a ars pompa de la un foraj de la Rachieri, astăzi a fost comandată una nouă și ne-a asigurat SC Jovila că va veni și va fi montată tot azi, astfel că, spre seară, distribuirea de apă va intra în regim normal, în etape”, a mai precizat Ioana Neagu.