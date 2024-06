28 iunie – Are loc cedarea Basarabiei și Bucovinei de Nord, în urma ultimatumurilor sovietice

28 iunie 1940 a fost una una din cele mai negre zile din istoria țării, zi în care a fost cedată Basarabia Uniunii Sovietice. În 1940, acum 80 de ani, România se supunea ultimatumului URSS-ului și ceda Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Peste 200.000 de locuitori de toate etniile s-au refugiat în România în cele câteva zile care au urmat după 28 iunie.

În urma Consiliului de coroană, din 27 iunie 1940, Carol al II-lea scria: „Consiliul are loc şi am ieşit din el amărât şi dezgustat, toţi acei care făceau pe eroii la prânz s-au dezumflat.

Numai 6 voturi, din cei 26 prezenţi, am fost pentru rezistenţă. Numele lor merită să fie înscrise cu litere de aur în cartea demnităţii româneşti: Nicolae Iorga, Victor Iamandi, Silviu Dragomir, Traian Pop, Ştefan Ciobanu, Ernest Urdăreanu”.

Armatele sovietice au ocupat vechile teritorii ale Basarabiei, nordului Bucovinei și Ținutului Hertei, România pierzând o suprafață de 50.762 km2 ,cu aproximativ 4 milioane de locuitori. România Mare fusese sfâșiată.

28 iunie- evenimente și personalități

1867 – S–a născut scriitorul şi dramaturgul italian Luigi Pirandello, considerat întemeietorul teatrului modern european, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură pe anul 1934 (piese de teatru: „Şase personaje în căutarea unui autor”, „Henric al IV–lea”).

1873 – A murit mitropolitul Andrei Şaguna. A fost unul dintre cei mai mari ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Romane din Transilvania, în decursul secolului al XIX-lea. În ziua de 21 iulie 2011, Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a aprobat canonizarea mitropolitului, alături de Simion Ștefan.

1889 – A murit Maria Mitchell, prima femeie astronom de origine americană. A elaborat primul raport privind observarea unei comete; a fost prima femeie membră a Asociaţiei Americane pentru Artă şi Ştiinţă.

1912 – S-a născut Sergiu Celibidache, dirijor de origine română. Marele dirijor român Sergiu Celibidache a luat calea Occidentului în 1936, pentru a studia muzica la Paris și la Berlin. La doar 33 de ani a ajuns la pupitrul Orchestrei Filarmonice din Berlin. Avea să poarte în suflet România întreaga viață și regretul de a nu-și mai fi văzut vreodată părinții.

1914 – Arhiducele austro-ungar Franz Ferdinand şi soţia sa au fost asasinaţi, eveniment ce a declanşat primul război mondial.

1916 – A murit Ştefan Luchian, pictorul ale cărui tablouri l-au făcut pe maestrul Nicolae Grigorescu să exclame: „În sfîrşit, am şi eu un succesor!”. La 28.10.1948, Academia Română a hotărît primirea sa ca membru de onoare post-mortem. A supranumit „Poetul plastic al florilor“, a fost un artist de geniu, considerat primul pictor român modern. Viaţa sa a stat sub semnul creaţiei şi al durerii. Şi-a petrecut ultimii ani din viaţă paralizat şi a pictat cu pensula legată de închietura mânii, bolnav de scleroză şi chinuit de dureri groaznice.

1919 – A fost semnat Tratatul de la Versailles (Franţa), act ce a dus la încheierea primului război mondial. Tratatul de la Versailles a fost cel mai important dintre tratatele de pace din Primul Război Mondial. A pus capăt stării de război dintre Germania și Puterile Aliate. A fost semnat la 28 iunie 1919 la Palatul Versailles, la exact cinci ani de la asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand, care a dus la război.Celelalte Puteri Centrale din partea germană au semnat tratate separate.

1982 – Vizita în România a lui Richard Nixon, fost preşedinte al SUA.