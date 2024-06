Victima accidentului de ATV de la Comarnic ar fi participat la o petrecere a fraților Tate. Acuzații grave la adresa polițiștilor prahoveni

O tânără de 28 de ani, din București, a fost victima unui accident de ATV pe un drum forestier din Comarnic. Aceasta ar fi participat la o petrecere a controversaților frați Tristan și Andrew Tate de pe Valea Prahovei.

Tânăra a declarat presei tabloide că, după accident, a ajuns la petrecerea fraților Tate, de unde a fost exclusă pentru că se plângea de dureri la mână provocate de accidentul de ATV.

În acel moment, tânăra a alertat și Poliția, care a demarat o anchetă.

Astăzi, tânăra îi acuză pe polițiștii din Comarnic că au încercat să mușamalizeze accidentul și să-i acopere astfel pe frații Tate.

”Abia mi-am pus acum mâna în ghips! Ne-am dus să ne plimbăm. Niciuna dintre noi nu avea permis de conducere! Una dintre ele, care a căzut cu mine, era de origine americană. La Poliție am ajuns după ce am ajuns să mă doară mâna foarte rău. M-am dus în cameră, iar cineva din staff-ul lor mi-a spus să plec mai bine decât să stric petrecerea. Am stat la Poliție de la 10 până la 5 dimineața. Mai aveam puțin și leșinam, dar m-au ținut cu forța, doar ca să nu dau nicio declarație! Au vrut să tragă de timp ca să cedez eu, dar nu am cedat! Am mâna luxată, nu aveam cum! Toată lumea ținea cu ei! Am fost la locul accidentului, au văzut și ATV-ul zgâriat! Chiar și așa, voiau să tragă de timp, să nu dau eu declarații! O să mă duc acum oricum la IML și la tot, nu e nicio problemă! Până la urmă, mi-au luat declarații, dar în prezent refuză să îmi comunice numărul dosarului”, a declarat tânăra pentru cancan.ro.

În replică, reprezentanții IPJ Prahova au transmis un comunicat din care rezultă că tânăra a refuzat îngrijirile medicale și că în cauză a fost deschis un dosar penal de vătămare corporală din culpă.

