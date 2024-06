Super-Concert Stradivarius, în aer liber, la Domeniul Cantacuzino din Florești

Răzvan Stoica, Andreea Stoica şi Kamerata Stradivarius revin pentru ediţia a doua a STRADIVARIUS la Domeniul Cantacuzino. Observatorul Prahovean este partener media al evenimentului,

Pe 29 Iunie, pe Domeniul Cantacuzino din Florești, Prahova, va avea loc a doua ediţie a Stradivarius la Domeniul Cantacuzino! Răzvan Stoica, vioară Stradivarius ex-Ernst 1729 și Andreea Stoica, pian, revin în atenția publicului din România alături de instrumentiștii de excepție ai orchestrei de cameră Kamerata Stradivarius pentru o seara magică de concert in aer liber.

Programul Concertului:

– L’estro Armonico de Antonio Vivaldi

– Les Ronde Des Lutins (Dansul Goblinilor) de Antonio Bazzini

– Palladio de Karl Jenkins

– La Campanella de Niccolo Paganini

Programul va cuprinde sonorități cunoscute publicului larg, dar şi capodopere virtuoze ale repertoriului violonistic, ca L’estro Armonico de Antonio Vivaldi sau Les Ronde Des Lutins (Dansul Goblinilor) de Antonio Bazzini, alături de Palladio de Karl Jenkins, o compoziție emblematică pentru orchestră de coarde de secol 20 care i-a adus compozitorului recunoaștere la nivel internațional.

Palladio a fost inclusă în coloanele sonore a numeroase filme și emisiuni de televiziune, de la Diamonds are Forever din seria James Bond, până la The Curios Case of Benjamin Button sau Game of Thrones şi The Sopranos. Nu va lipsi nici una dintre cele mai dificile şi memorabile creaţii scrise pentru vioară: La Campanella de Niccolo Paganini, care a impresionat zeci de generaţii de melomani de-a lungul timpului şi a fost adaptată de diverşi compozitori pentru alte instrumente, inclusiv pian, chitară și flaut.

Răzvan Stoica este unul dintre cei mai apreciați tineri violoniști ai timpului nostru: „… o stea a violonisticii europene s-a născut și se numește Răzvan Stoica” (Los Angeles Times), 2017. Cu o tehnică fenomenală și un extraordinar simț al frazării, Răzvan impresionează în cele mai dificile partituri ale literaturii pentru vioară și a devenit unul dintre cei mai iubiți muzicieni români în afara granițelor țării.

Alături de sora sa Andreea Stoica, o pianistă cu o interpretare sensibilă, cu care formează un duo imbatabil pe scenele de recital și concert, Răzvan Stoica se numără printre puținii violoniști care poate aborda practic orice repertoriu, cu o acuratețe stilistică aparte în muzica barocă, dar și în muzica contemporană, cu sonorități pline de pasiune, senzualitate și romantism.

Kamerata Stradivarius Orchestra a luat ființă în 2013 din dorința violonistului Răzvan Stoica de a aduce pe aceeași scenă sunetul uneia dintre cele mai celebre, apreciate și valoroase viori ale lumii impreună cu instrumentiști tineri, deschiși către noul impus de dezvoltarea tehnologică a secolului al XXI-lea.

Dacă pe Răzvan și Andreea Stoica i-ati putut aprecia recent alături de Kamerata Stradivarius în Turneul Național „Baroque Tour Opus 3” în Timișoara, Pitești, Iaşi sau București, seara de 29 iunie vă propune un concert extraordinar în aer liber cu un repertoriu în premieră, în cadrul natural unic al Domeniului Cantacuzino Floreşti, la poalele ruinelor Micului Trianon.

Invităm așadar toți iubitorii de muzică si frumos ca pe 29 Iunie, începând cu 20.30, să ne bucurăm de o nouă seară specială marca Stradivarius la Domeniul Cantacuzino.

Domeniul este deschis pe parcursul zilei pentru vizitare si preumblări, și va oferi începând cu ora 18.00 o zonă de bar şi gellatto în apropierea scenei de concert.

Pentru bilete aceesați: https://www.bilete.ro/stradivarius-la-domeniul-cantacuzino-concert-in-aer-liber-editia-ii/

Biletele achiziționate în avans până la data de 26 Iunie beneficiază de discounturi de până la 40%.

Până pe 26 Iunie 1 bilet costă: 100 lei în zona A, respectiv 60 lei în zona B.

Ulterior, în limita locurilor rămase disponibile, prețurile vor fi: 140 lei în zona A, respectiv 100 lei în zona B.

Evenimentul este organizat de: Asociaţia Prietenii Domeniului Cantacuzino

Accesul pe Domeniul Cantacuzino se va face astfel:

– auto, în parcarea amenajată, din DJ 720 Florești – Filipești (Waze – Domeniul Cantacuzino parcare turn )

– pietonal, pe aleea de lângă turnul de apă

Zona A – biletul asigura loc pe scaun – cu rand si loc selectabile

Zona B – biletul asigura loc in zona, locul pe banca se ocupa in functie de ora sosirii la spectacol.