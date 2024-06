18 iunie – Ziua Victimelor Deportării în Timpul Regimului Comunist. Zeci de mii de oameni, luați pe sus și trimiși în pustiul Bărăganului

În noaptea de 18 iunie 1851 a fost pusă în mişcare cea mai amplă acţiune de deportare din istoria contemporană a României, după cea întreprinsă în ianuarie 1945 împotriva etnicilor germani din România. În jur de 45.000 de persoane au fost ridicate din căminele lor şi deportate în Bărăgan.

18 iunie: evenimente și personalități

1910 – A avut loc primul concurs european de aviație. Traseul a cuprins 19 orase din Franta, Olanda, Belgia, Anglia. (18 iunie – 7 iulie).

1917 – S-a stins din viață la Bucuresti criticul literar si filosoful român Titu Maiorescu. Maiorescu este autorul celebrei teorii sociologice a formelor fără fond, baza Junimismului politic şi „piatra de fundament” pe care s-au construit operele lui Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale sau Ioan Slavici.

1925 – În România, s-a votat Legea pentru reglementarea repausului duminical și sărbătorilor legale.

1936 – A murit scriitorul rus Maxim Gorki ( Aliosa Peskov), fondator al realismului socialist în literatură şi activist politic sovietic (“Copii soarelui”, “Din adâncuri”, “Cântecul păsării furtunii”). Din 1906 până în 1913 și din 1921 până în 1929 a trăit în străinătate, în special pe Insula Capri. După reîntoarcerea în Uniunea Sovietică, a acceptat politica culturală a vremii, dar nu i s-a mai permis să părăsească țara.

1940 – Generalul De Gaulle a lansat la Radio Londra apelul către francezi pentru continuarea luptei împotriva Germaniei naziste, prin organizarea și să susținerea unei mișcări de rezistență împotriva ocupanților. Apelul din 18 iunie a fost un discurs faimos al generalului Charles de Gaulle, conducătorul Forțelor Franceze Libere, din 1940. Se consideră că Apelul a pus bazele organizării Rezistenței Franceze împotriva ocupației Germaniei naziste în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

1942 – S-a născut muzicianul englez Paul McCartney, fondator al formatiilor de muzica pop The Beatles si Wings. Recunoscut ca un simbol al secolului 20, McCartney este menționat în The Guinness Book Of Records ca fiind compozitorul cu cel mai mare succes din istoria muzicii.

1951 – A început deportarea în Bărăgan a populaţiei din 203 localităţi de pe raza judeţelor Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi, dintr-o rază de aproximativ 25 km de granița României cu Iugoslavia. În noaptea de 18 iunie 1951 a fost pusă în mişcare cea mai amplă acţiune de deportare din istoria contemporană a României, după cea întreprinsă în ianuarie 1945 împotriva etnicilor germani din România. În jur de 45.000 de persoane au fost ridicate din căminele lor şi deportate în Bărăgan. Au fost duşi români, germani, sârbi, bulgari, refugiaţi din Basarabia şi Nordul Bucovinei, aromâni. În acest scop au fost mobilizaţi aproximativ 10.000 de soldaţi care au pus în aplicare ordinul de deportare. Transportul efectiv a necesitat 2.656 vagoane de tren şi 6.211 autocamioane. Deportaţi au putut lua cu ei doar strictul necesar, atât cât puteau duce cu ei. Bunurile pe care le-au lăsat în urmă au fost formal răscumpărate, la un preţ modic.

Lagărele de muncă înfiinţate s-au concentrat în Câmpia Bărăganului, în zona Ialomiţei dar şi în zona Galaţi. Cei mai norocoşi au găsit câteva bordeie sărăcăcioase sau colibe, iar cei mai mulţi au fost coborâţi din tren şi lăsaţi în câmp deschis, cu interzicerea de a se îndepărta de un anumit areal.

1948 : A fost adoptată Declaraţia Internaţională a Drepturilor Omului.

2006 : A murit cântăreţul Gică Petrescu. Radiodifuziunea Română i-a decernat în anul 2001 premiul „Interpretul care a dus muzica românească în mileniul III”