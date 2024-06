Primarul de la Cornu, cel mai longeviv din Prahova: „Am câștigat al nouălea mandat fără o zi de campanie”

Este cel mai longeviv primar din Prahova. A câștigat lejer cel de-al nouălea mandat, în condițiile în care spune că nu și-a făcut niciun fel de campanie, iar în ziua alegerilor, „în afara de cele cinci minute în care am mers cu familia să votăm, eu nu am intrat în nicio secție. Am stat acasă și m-am uitat la televizor”.

Cornel Nanu, primarul localității Cornu, este primar încă de la Revoluție încoace. În 1992 a candidat la primele alegeri libere, iar de atunci Primăria i-a devenit a doua casă.

A câștigat, la alegerile din 9 iunie, 87% din voturile electoratului. Asta înseamnă că 1784 de alegători din cei 2088 au pus ștampila, duminică, pe numele său.

„Nu există un secret pentru longevitate în fruntea administrației publice. Este vorba despre ce faci pentru oameni, se se vede în urma ta. Cornu are încă din anii 90 apă, gaze și canalizare cu stație de epurare. Nu au fost fonduri europene pentru localitățile rurale pe care noi să nu le accesăm pentru educație, sănătate, infrastructură. Am avut, am alături o echipă senzațională cu care am făcut treabă. Vă spun, în zioua alegerilor, nu am umbat prin secții. Am stat acasă, cu familia, la televisor. Nici secundă nu m-am dus vreodată la porțile oamenilor să cer voturi. Eu, și asta se vede în această longevitate despre care vorbiți, nu am făcut treabă pentru oameni și pentru dezvoltarea comunei din patru în patru ani, ci în fiecare zi în care am intrat pe uaș Primăriei”, a spus Cornel Nanu.