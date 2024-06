Minoră în vârstă de 17 ani, dată dispărută în Ploiești. A plecat în parc, dar nu s-a mai întors acasă

O minoră în vârstă de 17 ani, din Ploiești, a fost dată dispărută, vineri, după ce a plecat în parc, dar nu s-a mai întors acasă. Mama fetei a sunat la Poliție.

Polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Ploiești au fost sesizați, vineri, de către o femeie din municipiu, cu privire la faptul că fiica sa, SABĂU ANDREEA ELENA , de 17 ani, a plecat voluntar, în parc, în jurul orei 13.30, și nu a mai revenit.

Minora, potrivit IPJ Prahova, are înălțimea de aproximativ 1,60 metri, 80-85 de kilograme, ochi verzi, păr lung, brunet și are o cicatrice sub genunchiul piciorului stâng. Aceasta este cunoscută cu afecțiuni psihice.

„La momentul plecării voluntare, minora purta un maiou portocaliu, pantaloni trei sferturi mov deschis și încălțări sport roz.

Persoanele care pot oferi informații cu privire la tânăra în cauză sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, a anunțat IPJ Prahova.

