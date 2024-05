Mai multe avioane survolează în aceste zile Ploieștiul. Motivul pentru care zboară la mică înălțime

Mai mulți cititori care locuiesc în zona de Vest și de Nord a Ploieștiului, dar și din localitățile limitrofe, ne-au semnalat prezența unor numeroase avioane care zboară la înălțimi reduse.

- Publicitate -

Motivul este simplu: se fac antranente pentru un show aviatic, care va avea loc sâmbătă, 1 iunie, la aerodromul din Strejnic, începând cu ora 10.

Evenimentul este organizat de Aeroclubul României și este intitulat Ploiești Airshow 2024.

”Sâmbătă, 1 iunie, începând cu ora 10, cerul aerodromului Strejnic se va umple de fum, adrenalină și acrobații spectaculoase.

- Publicitate -

Nu vor lipsi consacrații The Hawks of Romania într-o nouă formulă de display cu 6 aeronave Extra, parașutiștii de la The Blue Wings, The Pelicans, formația de 3 ULM-uri revitalizată și la manșa căroră se află 3 piloți tineri și talentați, cât și Forțele Aeriene Române cu YAK 52, IAR316 Alouette și IAR99 Standard” este mesajul transmis de organizatori.