Evenimente în Prahova, de 1 iunie. Unde se pot distra cei mici de ziua lor

Dacă încă nu știți ce să faceți de acest 1 iunie pentru a vă sărbători copiii, aflați că în Prahova sunt organizate, în acest weekend, o serie de evenimente dedicate celor mici. Iată câteva idei:

Încă de vineri, 31 mai, între orele 10.00 -14.00, polițiști, pompieri și jandarmi din Prahova, dar și reprezentanții Antidrog, vor fi prezenți pe Esplanada Palatului Culturii din Ploiești cu o serie de activități pentru copii. Vor fi prezentate exerciții demonstrative cu câini de serviciu, atelier de prezentare a tehnicii și echipamentelor din dotare, desene pe asfalt și multe alte surprize.

Sâmbătă, 1 iunie, de la ora 10.30, aleea pietonală din fața Teatrului „Toma Caragiu” se transformă într-un tărâm al inocenței și bucuriei

Program evenimente pentru copii:

10.30 – Spectacol „Cei trei purceluși”, susținut de Teatrul „Toma Caragiu”, secția Teatrul de Animație Imaginario (50 min.);

11.30 – Jocuri pentru părinți și copii („Șotron”, „Sfoară”, „Țară, țară, vrem ostași!”);

17.00 – Spectacol „Cântăreții din Bremen”, susținut de Teatrul „Toma Caragiu”, secția Teatrul de Animație Imaginario (45 min.);

17.30 – Atelier de origami, coordonat de prof. Isabela Neagu;

18.00 – „Cum sa devii un Colorici ?” – spectacol muzical pentru copii susținut de trupa „Coloricii” (45 min.);

19.00 – Colorăm văzduhul cu dorințe (lansare baloane multicolore cu heliu).

De la ora 12.00, pe esplanada Palatului Culturii din Ploieşti are loc cea de-a XXVI-a ediţie a Festivalului de dans „Copilăria inundă batranul bulevard”. Anul acesta, însă, tradiționala paradă de 1 Iunie nu va mai avea loc. Motivul? Întârzierea lucrărilor de asfaltare a Bulevardului Independenței, care ar fi trebuit să fie gata în decembrie 2023, a făcut imposibilă pregătirea paradei pe care toți copiii școlii o așteptau.

„Pe 1 iunie vă așteptăm cu brațele deschise să ne reamintim și să celebrăm copilăria la cea de-a 26-a ediție a Festivalului de dans „Copilăria inundă bătrânul bulevard”!

Elevii claselor de balet de la Şcoala Populară de Arte vor defila în pas de dans, într-o colorată și interesantă paradă a costumelor.

Sunt aşteptaţi la festival copii, tineri, părinţi, cadre didactice, membri ai comunităţii locale pentru a celebra miracolul copilăriei!”, au transmis reprezentanții Centrului Județean de Cultură Prahova „Acad. Eugen Simion”.

Tot sâmbătă, sportivii mai multor secţii ale CSM Ploieşti vor participa la „Ziua Micilor Campioni”, eveniment pe care CS Galaxy Ploieşti îl va organiza pe Stadionul Ilie Oană cu prilejul Zilei Internaţionale a Copilului

Organizatorii prezintă evenimentul astfel:

„Ziua Micilor Campioni este prilejul perfect ca spiritul de învingător al fiecărui copil să triumfe. Sâmbătă, 1 iunie, CS Galaxy Ploiești vă invită pe stadionul Ilie Oană, la cel mai mare eveniment sportiv de până acum din județul Prahova.

Fotbal, Baschet, Rugbi, Oină, Șah, Motociclism sau Box sunt câteva dintre disciplinele sportive care vor oferi demonstrații la atelierele special amenajate pentru cei mici.

Copiii vor avea șansa să se întâlnească cu sportivii preferați de la echipele Petrolul Ploiești sau CSM Ploiești, dar și cu invitați speciali precum componenți ai Lotului Olimpic de Canotaj sau sportive ale HC Rapid prezente în EHF.

Pe lângă activitățile sportive, ne asigurăm că spectacolul va fi la înălțime. Așadar, pe scena amplasată pe stadion va urca Iuliana Beregoi, care va cânta melodiile iubite de copiii din toată țara. Pe aceeași scenă va fi prezentă și Alexandra Spireanu de la Corul Madrigal.

Dacă, totuși, acestea nu sunt de ajuns pentru cei mici, Salvatorii Prahoveni promit să le ofere o experiență de neuitat. Inspectoratul Județean al Jandarmeriei, al Poliției, dar și ISU Prahova, împreună cu Agenția Națională Antidrog vor fi prezene cu tehnici de intervenție, activități interactive și demonstrații ale brigăzii canine.”

Accesul publicului va fi gratuit.

Ploiești AirShow se desfășoară, tot pe 1 iunie, de Ziua Copilului, evenimentul fiind programat pentru ora 10.00 pe Aerodromul de la Strejnic

„Aeroclubul României invită copiii de toate vârstele să își serbeze ziua și să se bucure de mitingul aviatic ce va avea loc la Ploiești Airshow 2024. Nu vor lipsi consacrații The Hawks of Romania într-o nouă formulă de display cu 6 aeronave Extra, parașutiștii de la The Blue Wings, The Pelicans, formația de 3 ULM-uri revitalizată și la manșa căroră se află 3 piloți tineri și talentați, cât și Forțele Aeriene Române cu YAK 52, IAR316 Alouette și IAR99 Standard”, au transmis organizatorii.

Pe Domeniul Cantacuzino de la Florești, cei mici sunt așteptați, de la ora 10.00, să se distreze în aer liber

Vor fi plimbări pe domeniu și activități în natură, Jocurile copilăriei (activități de grup), plimbări cu cai și ponei, dar și multe alte surprize pe care le promit organizatorii.

„Shhh… oare de ce țopăie de bucurie copiii? E simplu! Pentru că în Piata Artizante de 1 iunie, de la ora 14.00, este super petrecere pentru copii, în cinstea Zilei Internaționale a Copiilor. Animatorii pregătesc jocuri, pictură pe față, tobogan și multe surprize.

Cei mici se bucură de ziua lor, în timp ce părinții se pot relaxa pe terasă. Vă așteptăm la o zi minunată în familie! ”, este și mesajul celor de la Piața Artizante din Păulești.

La Câmpina, în parcul Soceram, de la ora 10.00 la ora 16.00, vor fi concerte susținute de Theo Rose și artistele locale Livia Pisăliță și Naomi Prie.Pentru iubitorii de ritmuri vibrante, trupa de percuție Barbarossa va asigura buan dispoziție pasionaților de dans. Prezent la Câmpina, de Ziua Copilului, va fi și Flick Domnul Rimă, care va încânta publicul cu rimele sale ingenioase și pline de umor.

Dacă ajungeți pe Valea Prahovei, la Sinaia și Bușteni, cu siguranță le veți face celor mici o super surpriză

În parcul Știrbey din stațiunea Sinaia, copiii sunt așteptați, de la ora 10.00 la ora 17.00 la tot felul de ateliere de creație, concursuri, jocuri în aer liber, plimbări cu trenulețul și spectacole oferite de artiști locali.

La Bușteni, mai exact la castelul Cantacuzino, autoritățile au pregătit o serie de surprize pentru sărbătoriții zilei.

„Ne bucurăm cu mic, cu mare de Ziua Copilului! Am pregătit surprize din partea celor mari, dar și de la copii pentru copii! Vă așteptăm cu drag la o zi ce va însemna educație, culoare bucurie, surpriză și încântare , o zi cu muzică.

Abia așteptăm să ne bucurăm împreună la castelul copiilor”, transmit organizatorii.