Avocatul George Botez nu mai candidează pentru un nou mandat în Consiliul Local Ploiești

Acesta a mai precizat că se retrage din zona politică, urmând ca în perioada următoare să se concentreze pe activitatea profesională și pe familie.

„Buna ziua, tuturor ! As vrea sa pun punct speculatiilor de pe piata politica prin care sunt creditat cu calitatea de candidat la Primaria Ploiesti din partea AUR. Da, am fost abordat de acest partid si de altele 2, dar am refuzat aceasta onoare, motivat de imprejurarea ca dupa 12 ani de exercitiu a functiei de consilier local, de la doua tribune diferite – PNL si PSD – este momentul sa las locul altora sa se exprime si sa faca lucruri pentru Ploiesti, eu urmand sa ma concentrez pe activitatea mea profesionala si sa imi dedic timpul familiei.

In plus, am observat ca tot mai mult scade in exercitiul functiei politice interesul pentru comunitate si asa ceva este incompatibil cu crezul meu.

Stiu ca timpul este cel mai mare hot si ca ce s-a pierdut, nu se mai regaseste. Tocmai de aceea am avut aceasta optiune. Am incercat sa fac lucruri bune pentru Ploiesti. Daca am reusit sau nu, doar dumneavoastra puteti stabili. Ceea ce va pot garanta este ca tot ceea ce am facut , am facut cu buna credinta !

Da, sunt nascut, crescut si format in Ploiesti si sunt disperat dupa acest oras. As vrea sa va multumesc tuturor pentru incredere, pentru critici si sfaturi si sa va asigur ca, oricand voi avea posibilitatea nu voi evita niciun efort pentru binele Ploiestiului. Povestea mea politica se incheie ( deocamdata) aici. Ramane sa ne salutam si poate sa povestim lucruri.

Va rog sa primiti salutarile mele si intreg respectul si consideratiunea pentru Ploiesti si ploiestenii mei. Traiasca Republica de la Ploiesti !” a scris George Botez pe pagina de Facebook.