Premierul Marcel Ciolacu despre surparea de la Slănic: „S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreți să fac?”

Premierul României, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că șoseaua surpată în Slănic Prahova a fost construită peste o mină. „Ce vreţi să fac? Să ştiu unde s-au făcut drumurile peste mine?”, a reacționat Ciolacu, acesta completând că a apreciat reacția reacția statului român și a celor de la situații de urgență.

„S-a făcut un drum peste o mină. Ce vreți să fac? Să știu unde s-au făcut drumurile peste mine?

Acolo s-au dat niște autorizații de când s-au făcut acele drumuri. În schimb, am văzut reacția statului român și a situațiilor de urgență în care au intervenit imediat. Am văzut cum a intervenit Prefectura. S-au mutat 42 de familii, s-au găsit soluții. Aia am văzut. Dar nu-mi cereți să știu unde…”, a declarat premierul azi, într-o conferință de presă.

Vă reamintim, o stradă din centrul orașului Slănic s-a surpat ieri, craetrul format fiind de 2 maetri. Zeci de oameni din blocurile din apropiere au fost evacuați, iar circulația în zonă este oprită.