Am fost să văd Simfonia Lalelelor din Pitești ca să evadez din Ploieștiul cel ”gri”. Scrisoarea cititorului

”Piteștiul a „înflorit” România şi anul acesta. O nouă frustrare pentru ploieşteni…” este mesajul unei cititoare, care ne-a trimis imagini de la Simfonia Lalelelor, ediția 2024, împreună cu un text pe care îl publicăm integral. VIDEO la finalul articolului.

”Pentru că Ploieștiul este un oraș ”mort, am ajuns săptămâna gtrecută la festivalul „Simfonia Lalelelor”. Mai precis în Parcul „Lunca Argeșului”, locul unde s-a desfășurat cea mai mare parte a evenimentelor.

De altfel, orașul este cunoscut ca fiind orașul lalelor, deoarece, în toate parcurile Piteștiului se pot observa, în fiecare an, suprafețe mari de teren ”inundate” de lalele.

Am aflat că mai multe instituții au colaborat perfect și care au făcut posibilă desfășurarea Simfoniei Lalelelor. Este vorba de Filarmonica și Centrul Cultural Pitești, Administrația Domeniului Public (A.D.P.) Pitești, Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești (S.P.E.P.) și de firma care a reprezentat Primăria Municipiului Pitești. La ei se poate, la noi nu!

Parcul a cuprins și un târg de flori unde s-au comercializat flori, plante ornamentale, răsaduri de flori, flori la ghiveci, semințe de flori, bulbi, și accesorii decorative.

Trebuie neapărat să menționez faptul că cel care a avansat ideea organizării unei expoziții florale a fost Ilarie Isac, doctor în științe agricole, fostul director al Institutului de Pomicultură Mărăcineni. Un grup de tehnicieni și ingineri ai spațiilor verzi din Pitești au împărtășit ideea și au contribuit la punerea acesteia în practică.

Anul acesta vizitatorii au fost fascinați de aranjamentele florale dintr-un pavilion special amenajat, inclusiv cele expuse de către elevii din școlile din Pitești și de fâșiile cu lalele sădite pe tot cuprinsul parcului.

Duminică, în ultima zi a expoziției, domnul Ilarie Isac a fost prezent la intrarea din parc cu un număr de 20.000 de lalele cu bulb pe care le-a oferit cu drag vizitatorilor care așteptau cu răbdare la coadă.

Citisem despre dânsul, am bănuit că am onoarea să îl vad în persoană și nu am rezistat să nu mă întorc și să îl întreb dacă este chiar inițiatorul evenimentului. Răspunsul a fost scurt și plin de mândrie: „Da, și am urmași !”

Cuvintele nu pot descrie fascinația vizitatorilor și prin urmare vă transmit poze și filmulețul pe care am reușit să îl fac de la acest eveniment.

P.S. Așteptăm un Ilarie Isac de Ploiești care să declanșeze un „Vals al Florilor” alături de o echipă competentă, creativă și tenace. Până atunci, vom merge la Pitești, în Olanda sau în Turcia pentru a ne hrăni gustul pentru frumos în privința lalelelor”. Pentru că, la Ploiești, nu se poate…

