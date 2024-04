Un prahovean s-a îmbolnăvit de botulism după ce a consumat conserve de pește

Un locuitor din Urlați este internat în spitalul județean de urgență din Ploiești, fiind diagnosticat cu botulism. Cel mai probabil, acesta s-a îmbolnăvit după consumarea unei conserve de pește.

- Publicitate -

Bărbatul, de 51 de ani, a fost internat inițial la spitalul orășenesc din Urlați, dar după ce starea lui s-a agravat a fost transferat la spitalul județean din Ploiești.

Directorul medical al spitalului, Andrei Ilinca, a decalarat pentru Agerpres că pacientul a primit până acum două doze de antitoxină botulinică, obţinute cu ajutorul Spitalului de Boli Infecţioase din Chişinău, în condiţiile în care aceasta lipsește din rețeaua națională de sănătate.

Starea pacientului s-a ameliorat, iar în cursul acestei zile va primi o nouă doză de tratament, prin intermediul Departamentului pentru Situații de Urgență.

- Publicitate -

Botulismul este o intoxicatie, care apare ca urmare a unei toxine produse de un tip de bacterie numit Clostridium botulinum.

Simptomele botulismului pot aparea la cateva ore de la contaminare sau la zece zile dupa infectia initiala.

Simptomele care pot indica botulismul alimentar pot sa apara in cateva ore sau una-doua zile de la contaminare, iar in unele cazuri, chiar dupa mai multe zile. Acestea sunt: greata, voma, scaune diareice sau constipatie, dureri abdominale intense (doar in cazul botulismului alimentar), dificultati motorii, atonie, paralizie a membrelor, vedere incetosata, pleoape cazute, oboseala accentuata, incapacitatea controlului muschilor faciali, probleme respiratorii.

- Publicitate -

În lipsa unui tratament specific, pacientul poate deceda.