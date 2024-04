Ionuț Dumitrache, jandarmul care a avut parte de cei mai loiali și pricepuți camarazi

De mai bine de 20 de ani, Ionuț Dumitrache își desfășoară activitatea în cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești, având alături un altfel de partener: câinele de serviciu. La început a fost veterinar, dar a „furat“ și a urmat cursuri de specializare în tehnicile de dresaj, iar astăzi se bucură de o experiență bogată, misiuni finalizate cu succes, cu amintiri neprețuite și cu iubirea necondiționată pe care i-au oferit-o cei mai loiali camarazi. Iar povestea lui Ionuț merge mai departe…

Indiferent de activitățile pe care le realizăm, câinii Jandarmeriei sunt în centrul atenției. Pentru copii sunt un magnet, iar „fioroșii“ misiunilor lasă „garda jos“ ori de câte ori cei mici merg să-i admire și să-i mângâie. Dar când sunt în timpul serviciului, e bine să nu te pui cu ei. Iar Ionuț Dumitrache este cel mai în măsură să ne spună când și cum se „activează“ acești „jandarmi“ atipici. Ionuț are 44 de ani, este plutonier adjutant șef în cadrul Grupării Mobile Ploiești, unitate în cadrul căreia activează încă de la angajare (2003). Nu a ajuns întâmplător să se ocupe de câini, ci l-a recomandat calificarea în domeniul veterinar, în care, de altfel, activase ceva timp și înainte de încadrare.

A „furat“ din tehnicile dresajului de la colegii mai experimentați, dar și-a dorit să se perfecționeze. „În 2011 am mers la Centrul Chinologic «Aurel Greblea» Sibiu și am luat primul câine de mic (avea doar patru luni), pe care l-am format, cu care am urmat cursurile în specializarea «patrulare-intervenție. Numele-i era Obuma“, ne-a povestit colegul nostru.

În cei peste 20 de ani de activitate, Ionuț a lucrat numai cu femele, exemplare superbe din rasa Ciobănesc german. Acum o are pe Tena, care-l însotește în misiuni, dar și la activități demonstrative.

Un câine de intervenție trebuie să fie agresiv, dar echilibrat, să atace și să lase la comandă, să își apere stăpânul (conductorul), din proprie inițiativă, atunci când acesta este în pericol. „Toate acestea se întâmplă numai dacă există un atașament, o legătură indestructibilă între cei doi. Predresajul începe de când îl luăm în primire, pe la trei-patru luni, iar dresajul poate începe de la 11 luni și durează 16 săptămâni pentru cursul de patrulare-intervenție, 20 de săptămâni pentru cursul bazat pe mirosuri. Câinele poate fi folosit în misiune numai dacă a obținut o calificare într-o specializare anume. Ulterior, este evaluat periodic pentru a-i urmări evoluția și păstrarea aptitudinilor“, ne-a precizat Ionuț Dumitrache.

Adeseori, aceste patrupede au fost eroii misiunilor, reușind să găsească infractori, să descopere stupefiante, să dea de urma unor victime prinse sub dărâmături, avalanșe sau persoane rătăcite.

Conductorul trebuie să fie un bun psiholog, pedagog și prieten, să iubească animalele. Să le simtă, să le înțeleagă din priviri, din gesturi, lucruri care sunt posibile doar dacă există o strânsă legătură între cei doi.

Unul dintre cele mai grele momente pe care le trăiește un conductor câine serviciu este atunci când vine momentul pensionării. „Este o ruptură, o despărțire de un camarad care ți-a fost alături la bine și la greu atâția ani, cu care s-au împărțit sentimente, emoții, totul necondiționat, fără a exista o monedă de schimb, fără a exista momente de supărare, de ceartă cum se întâmplă în relațiile interumane. Între om-câine este o prietenie pe viață, nu există trădare“, ne-a mărturisit Ionuț.

Nu de puține ori, cei doi camarazi nu s-au putut despărți, iar patrupedul a ajuns să facă parte din familie, un loc unde a putut oferi și mai multă iubire fără limite.