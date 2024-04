Reacția conducerii liceului „Victor Slăvescu” din Ploiești, după incidentul șocant de ieri: „Conflictul a avut loc în afara școlii”

Un incidentului șocant a avut loc marți după amiază în apropierea Liceului „Victor Slăvescu”, din Ploiești. Un adolescent de 14 ani, elev al școlii, a fost agresat de un altul, de 17 ani, care l-a dus într-o zonă retrasă, l-a obligat să se dezbrace, l-a scuipat și l-a filmat după ce l-a obligat să spună „eu sunt c*rvă”. Dat fiind faptul că incidentul a avut loc în afara unității, directorul Nicoleta Sevastian a precizat că școala nu are niciun fel de implicare în acest conflict.

- Publicitate -

Mama băiatului agresat a depus plângere la Secția nr. 4 de Poliție Ploiești la momentul de față fiind efectuate verificări în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul și luării măsurilor legale în consecință, după cum ne-au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Nicoleta Sevastian, directorul Liceului „Victor Slăvescu” ne-a precizat că a purtat discuții cu băiatul agresat, care a revenit la cursuri, însă, cu privire la incident, școala nu are niciun fel de competență, dat fiind faptul că totul s-a întâmplat în exteriorul instituției.

„A existat o discutie privată între doi copii, unul fiind victima, despre o colega a lor. S-a folosit un limbaj la adresa fetei de netolerat, motiv pentru care am chemat părinții la școală. Am discutat cu aceștia, le-am explicat că trebuie să fie mai vigilenți. Le-am transmis că nu e normală maniera de adresare, am tras un semnal de alarmă dorind ca această situatie să nu escaledeze. În ceea ce privește agresiunea, nu pot să vă spun dacă a fost urmare a situației de la școală. O să aflăm de la Poliție dacă agresorul a recurs la gest drept consecință a comportamentului elevului nostru”, a declarat Nicoleta Sevastian.