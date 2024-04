Bătrâna magnolie de la Câmpina a înflorit, anul acesta, pentru a 106-a oară

Una dintre cele mai mari și mai „bătrâne” magnolii din România, chiar din Europa, a înflorit pentru al 106-lea an consecutiv, la Câmpina. De mai bine de un secol, arborele încântă ochii privitorului prin coroana sa de flori albe, absolut spectaculoasă, dar și prin mirosul absolut fascinant, o adevărată bucurie pentru suflet.

Povestea magnoliei, care „s-a născut” odată cu Marea Unire a făcut înconjurul țării.

An de an, dincolo de localnicii fascinați de frumusețea arborelui cu flori impunatoare, dar în același timp delicate, nu puțini sunt turiștii care ajung special la Câmpina pentru a admira și fotografia bătrâna magnolie care sfidează parcă timpul și se încăpățânează să strălucească, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp. Probabil tocmai această efemeritate e cea care îi conferă un farmec aparte.

Magnolia de la Câmpina a înflorit, în acest aprilie, pentru a 106 -a oară, iar strada Vasile Alecsandri din municipiu, deși o zonă puțin tranzitată, se umple de curioși veniți să admire „arborele splendoare”, cum îl numesc unii localnici.

Adusă în România de un arhitect austriac și plantată în curtea unui industriaș al vremii, magnolia de la Câmpina a prins viață la 1918, în anul Marii Uniri.

Nu este un arbore pretențios, spune proprietarul, natura a avut și are grijă ca bătrâna magnolie să înflorească semeț an de an, iată, de peste un veac. Clima de Câmpina, oraș cunoscut pentru cele mai multe zile însorite din an, este, deopotrivă, cea care a ajută și ajută superba magnolie să reziste în timp și să bucure ochii și sufletele privitorilor.