La mulți ani, Radio Prahova!

Vremurile bune revin an de an pe frecvența ta de fun. Rph +1. Pe 99.2 FM se suflă în lumânări cu încă o dorință pentru distracție și bucurie, nostalgie și nebunie.

Pentru că RPH este forever young, alături de voi. Deține formula potrivită pentru a rămâne în primul eșantion al radiourilor, prin conținutul interactiv, campaniile creative, evenimente și muzică bună.

La ceas de aniversare, dj-ii și-au sincronizat ceasurile și buna dispoziție pentru mai multe provocări….

Rămâi pe Prahova și poți câștiga un weekend la munte, o super bicicletă Kross de 600 de euro și o super aventură de 5 stele all inclusive în Tunisia.

The next level for fun… ARE YOU THE ONE?