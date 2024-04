Bikers for Humanity vin din nou la Ploiești să doneze sânge… și nu numai

Voluntarii de la Bikers for Humanity România vin sâmbătă, 6 aprilie 2024, la Centrul de Transfuzie Sanguină de la Ploiești, să doneze sânge. Este deja o tradiție, aceștia an de an, în primăvară, aleg Ploieștiul pentru acest gest.

Anul trecut au venit în număr mare, iar cu banii strânși au cumpărat produse pe care le-au donat pentru cauze umanitare. Și anul acesta vor proceda la fel, numai că de data aceasta vor aduce la Ploiești și un echipament de care este mare nevoie: BTS – Blood Tube Stripper automat.

BTS este un aparat care înlocuiește procedeul manual, folosit în prezent, de a împărți sângele de pe tubulatură, rezultat în urma donării, în eșantioane de calitate pentru testarea sângelui în spitale. Acest aparat face practic „striparea” tubulaturii pungii de sânge, asigurând astfel eșantioane corecte, cu anticoagulant, fără cheaguri, pentru a putea fi folosite de spitale la testarea compatibilității sângelui înainte de a fi folosit.

„Cristi Hrubaru și bikerii lui ne ajută de mult timp. Sunt ani de zile de când vin la Ploiești să doneze, iar ceea ce strâng folosesc pentru diverse cauze umanitare. Anul ăsta vin și ne aduc și cu aparatul care stripează tubulatura pungilor de sânge recoltat. Aveam mare nevoie de acest aparat. Practic el înlocuiește ceea ce făcea până acum cel care recolta sângele și făcea scurtă la mână. În plus economisim și mult timp…”, a declarat dr. Georgeta Hanganu, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Ploiești.

„Da, venim sâmbătă la Ploiești să donăm, ca de obicei. Unul dintre bikerii noștri s-a ocupat de strângerea fondurilor pentru achiziționarea acestui aparat de care, am înțeles, că era mare nevoie. Și anul acesta bonurile vor fi donate și vor fi transformate în cadouri pentru copiii din medii defavorizate”, a declarat Cristi Hrubaru, președintele Asociației Bikers for Humanity, contactat de Observatorul Prahovean, cu privire la campania care are loc sâmbăta aceasta la Ploiești.

Anul trecut, în luna martie, Bikers for Humanity România au donat tot la Ploiești, în cadrul campaniei „România are sânge de rocker”. Tot ei au fost și în 2021 și, cumva, succesul acestor ediții și poziționarea centrală a Ploieștiului i-au făcut ca și în acest an să se întoarcă aici.

„Donare sânge, Ploiești, SÂMBĂTĂ, 6 aprilie 2024.

Voluntarii Bikers for Humanity Romania, merg să doneze sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Ploiesti, sâmbătă 6 aprilie! ORICINE e binevenit!

E deja tradiție! Doar că de această dată, lăsăm acolo nu doar sângele donat ci și un echipament de care era mare nevoie. Suntem bucuroși să vă anunțăm că echipamentul automat de stripat tubulatura pungii de sânge, în valoare de aproximativ 17.000 lei, va fi pus în funcțiune în ziua donării.

Cardurile/bonurile obținute în urma donării, ca de obicei, vor fi transformate în cadouri pentru copii din medii defavorizate. Vom anunța din timp unde și la câți copii vom merge cu ocazia zilei de 1 Iunie.

Dacă doriți să mergem în coloană, vă așteptăm în același loc de întâlnire în astfel de situații, Benzinăria MOL, din rondul de la Mogoșoaia, la ora 8:30. Sau ne putem întâlni direct la Centrul de Transfuzie din Ploiesti la ora 9:30. Dacă ajungeți mai devreme, intrați și donați, în felul acesta, procesul de donare va fi mai rapid.

Ne vedem sâmbătă 6 aprilie!

Împreună suntem Bikers For Humanity!”, au scris pe pagina lor de Facebook reprezentanții Bikers for Humanity România.

Cu această ocazie, oricine poate veni sâmbătă, la Centrul de Transfuzie Sanguină de la Ploiești să doneze sânge, porțile sunt deschise! Tot sâmbătă, va fi pus în funcțiune, pentru prima dată aparatul BTS, donat de Bikers for Humanity, de care Centrul de Transfuzie Sanguină de la Ploiești va beneficia de acum încolo.

Deci, dacă n-ați donat sânge până acum și vreți să vă alăturați unei cauze nobile, o puteți face sâmbăta aceasta la Ploiești! Donarea este deschisă pentru oricine dorește să se alăture motocicliștilor care, iată că, benevol, dau României sânge de rocker.