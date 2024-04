Mărturia mamei băiețelului agresat de educatoarea de la Grădinița nr. 47 din Ploiești: „Vreau ca niciun copil să nu mai fie rănit în felul acesta”

Mama copilului de doar 6 ani, traumatizat de educatoarea de la Grădinița nr. 47 din Ploiești, face mărturisiri cutremurătoare. „Copilul meu, chiar dacă este un băiețel cu nevoi speciale, conștientizează clar tratamentul inuman la care a fost supus. Este rănit, refuză să mai meargă în acea unitate, la doamnele care l-au bătut, care au urlat la el, l-au pus chiar și o oră pe hol, pe așa zisul scaun al liniștirii, și l-au amenințat cu Poliția”.

„Ți-a făcut cineva ceva? I-a făcut cineva ceva, ești nebun? Zi, dragă, ce ți-a făcut? Cine te-a bătut din clasă? Doamna Mirela! I-auzi dragă, l-a bătut doamna Mirela

Cum, mă, să te bată doamna Mirela? Cine te-a bătut, mă? Cine? Zi ce ai zis adineauri! De ce ai zis doamna Mirela? Te-a bătut doamna Mirela? Chem poliţia? Da? Mă, ţie nu ţi-e ruşine, vrei să chem poliţia?”, spune educatoarea.

Când copilul răspunde „Nu”, educatoarea continuă: „Ba da, chem, că minţi! Cum poţi să minţi aşa ceva? Ia uite, fată, că mă bagă ăştia în puşcărie, autiştii dracu!După ce că faci numai trăsnăi…. Dă-te la o parte! Zi! De ce nu asculţi? Vrei bătaie? Vrei să te bată copiii? Punem toată clasa să te bată”, se aude pe înregistrarea audio absolut halucinantă, apărutră în spațiul public.

Mama băiețelului maltratat spune că tot ceea ce își dorește acum este ca niciun copil, indiferent că este diagnosticat sau nu cu o tulburare de comportament, să nu mai fie rănit în așa mod.

„Copilul meu este un copil energic. Iubea să meargă la gradiniță. Noi ne-am întors acasă, în România, tocmai pentru ca el să învețe limba română și să trăiască aici, cu familia lui extinsă. De cum am ajuns la această grădiniță, încă din noiembrie, anul trecut, l-am luat acasă cu buza spartă, mi-a zis că doamna îl ciupește. Am zis să nu îl cred fiindcă are el aceste probleme, acest diagnostic. Apoi au urmat, de-a lungul lunilor, amenințări cu cu bătaia şi înjurături din partea doamnelor educatoare, fiindcă sunt doua, el fiind la program prelungit. Până la aceste înregistrări, parcă am refuzat să cred. Și acum sunt bulversată de tot ce a trebuit să îndure băiatul meu, dar și colegii lui. Țipete, amenințări, loviri, pedepse. Vreau ca niciun alt copil să nu mai treacă prin așa calvar. Mă gândesc să îl transfer în altă parte unde să aibă o doamnă educatoare empatică, făcută pentru meseria de dascăl”, a povestit, pentru observatorulph.ro, mama băiețelului.

La momentul de față, conducerea grădiniței a anunțat demararea procedurii de cercetare disciplinară în cazul educatoarei acuzată de abuz. Totodată, IPJ Prahova, prin Biroul de Siguranță Școlară, a deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de purtare abuzivă.