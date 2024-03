Primarul din Filipeștii de Pădure, Ciprian Morărescu, își încheie mandatul și nu va mai candida la alegerile locale

Ciprian Morărescu, primarul comunei Filipeștii de Pădure, își încheie actualul mandat și precizează că nu are de gând să mai candideze pentru funcția de primar al comunei. Actualul edil a precizat că are în plan să se implice în alte proiecte care vizează dezvoltarea investițiilor locale și să „lucrez îndeaproape familia mea spirituală pentru a contribui la prosperitatea comunei noastre într-un mod nou și inovator”.

- Publicitate -

„Vreau să vă împărtășesc o decizie importantă pe care am luat-o în privința viitorului meu și al comunității noastre iubite. După o lungă perioadă de contemplare și consultare a celor dragi, am decis să nu candidez pentru un nou mandat ca primar al acestei comune. Este o decizie care nu a fost ușoară, însă cred cu tărie că este momentul să fac un pas într-o altă direcție pentru a servi comunitatea noastră într-un alt mod.

În calitate de primar, am încercat întotdeauna să fiu un lider dedicat și să aduc progres și bunăstare în comuna noastră. Alături de voi am făcut multe lucruri minunate și am depășit provocările cu încredere și perseverență.

Cu toate acestea, a sosit timpul să mă implic în alte proiecte care vizează dezvoltarea investițiilor locale și să lucrez îndeaproape cu familia mea spirituală pentru a contribui la prosperitatea comunei noastre într-un mod nou și inovator. Îmi exprim recunoștința profundă față de fiecare cetățean care mi-a acordat încrederea lui și m-a susținut în această călătorie de-a lungul anilor.

În timpul mandatului meu, am încercat întotdeauna să fiu primarul tuturor, să ascult și să reprezint interesele fiecărui locuitor al comunei noastre. Chiar dacă poate nu am reușit să mulțumesc pe toată lumea, vă asigur că am pus întotdeauna binele comun în față și am luat decizii în interesul general al comunității noastre. Îmi doresc ca această comună să continue să prospere și să se dezvolte, iar voi, dragi concetățeni, să rămâneți uniți și implicați.

Vă mulțumesc din inimă pentru sprijinul și colaborarea voastră de-a lungul acestor ani”, este mesajul postat în umă cu câteva minute de Ciprian Morărescu pe pagina sa personală de Facebook.