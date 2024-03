Noi mărturii ale foștilor angajați ai firmei SC Olimp Universal Grup SRL, din Ploiești, acuzată că a „țepuit” salariații și clienții: „Managerul mă punea să îi cumpăr mâncare și țigări din banii mei, dar dreptul meu salarial nu l-am văzut nici până azi”

După publicarea articolului Foști salariați ai firmei de construcții SC Olimp Universal Grup SRL, din Ploiești, reclamă faptul că au fost țepuiți. Angajator: „nu am avut încasări!” mai mulți foști angajați, dar și clienți ai firmei de construcții în cauză ne-au sesizat cu privire la faptul că au fost păcăliți de reprezentanții acestei societăți. Mai exact, oamenii spun că nu și-au primit salariile, iar clienții susțin că au achitat avans pentru efectuarea anumitor lucrări care nu au mai fost executate. ITM Prahova a sancționat firma deja cu 100.000 de lei, iar Inspectoratul Județean de Poliție, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a deschis dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”.

- Publicitate -

Poveștile foștilor angajați care reclamă faptul că au fost țepuiți de firma de construcții manageriată de Gabriela Iordănescu și Ionuț Lascu sunt halucinante.

Mărturie fost salariat: „Angajatorul, mai exact această doamnă Iordănescu mi-a cerut bani pentru țigări și mâncare”

Dincolo de faptul că, spun oamenii, au muncit fără să fie plătiți, „ angajatorul, mai exact această doamnă Iordănescu mi-a cerut bani pentru țigări și mâncare, iar când am vrut și eu salariul pentru munca mea cinstită, ca agent de publicitate, mi-a spus că nu are, fiindcă nu sunt încasări. Am plecat mulți prin demisie fiindcă am fost batjocoriți.”, a povestit Diana Stoica.

„Lucram cu birourile încuiate. Veneau clienții să ceară socoteală, iar această doamnă și acest domn, când auzeau, se ascundeau”, este și mărturia Adrianei D., care s-a angajat pe poziția de asistent manager în iunie 2023 și în continuare are de primit bani restanți.

O altă fostă angajată care are de recuperat bani, Raluca Tănase, a povestit și ea experiența pe care a avut-o cu această firmă de construcții, ai cărei reprezentanți legali sunt acum urmăriți penal

„Părea jobul ideal, doar că părea. Intuiția mea striga că ceva este prea frumos ca sa fie adevarat, mai ales ca în urmatoarele zile după ce m-am angajat anul trecut, în iulie ,nu făceam decât să facem şmotru prin cladire, eu si „șefa” de la termopane. Ne punea în plus să ajutam la amenajarea viitorului „restaurant” ,aflat la parterul clădirii inchiriate, de pe strada Horia ,nr 38,Ploiesti. Ne punea să ținem de pal în timp ce-l tăia ,fără echipament de protecție, să facem șmotru și pe acolo.

Văzând că nu mă pune sa fac nimic legat de postul pe care fusesem de fapt angajată ,doar că mă punea să caut niște anunțuri pe net ,am căutat firma respectivă și ce am gasit m-a șocat. Angajați nemulțumiți că nu au fost plătiți pentru munca prestată ,o filmare a unui post tv despre firma de catering deținută de Lascu, ce fusese închisă după sesizări deoarece nu respecta nici o normă de igienă, beneficiari nemulțumiți că li s-a luat avans, dar nimeni nu s-a mai dus să le renoveze casele. Țepe peste țepe. Le-am arătat colegelor și ele au spus ca știau, dar ele și-au luat salariile (15 iulie), așa că s-au gândit că nu sunt probleme. Numai ca zilele au trecut la fel și, în data de 30 iulie, nimeni nu și-a încasat salariul. Au spus că nu au încasări și ne-au tot amânat …până la acest moment în care vă scriu, eu am luat din tot salariul 400 lei în 18 august, pentru că le-am spus că am rezervat la mare camera să plec cu copilul și am mai luat 600 lei prin toamnă. Restul, nimic”.

În asentimentul celor două, sunt alți numeroși foști angajați care spun că, după atât timp, „și-au luat gândul de la banii restanți”, însă și-ar dori ca nimeni să nu mai treacă prin așa ceva, mai ales că, din spusele acestora, „firma face în continuare angajări, iar pratica va fi aceeași. Omul vine, muncește, ei nu plătesc și tot așa. Iar clienții păcăliți vor bate din nou la ușă ca să ceară scocoteală”.

- Publicitate -

Manager Gabriela Iordănescu: „În momentul în care voi avea încasări, le voi da restanțele”

Momentan am lucrările blocate, în sensul că au fost luate, dar nu le-am finalizat, au fost probleme. Ce să vă zic, eu am restanțe de luni de zile la plata chiriei sediului, la utilități. Am doar doi angajați acum. ITM mi-a dat amendă, nu am cu ce să o plătesc acum, se adună penalități. Le voi dai restanțele, zic, în vreo două luni. Eu îi sun dacă pot să le achit banii mai devreme”, este declarația făcută de Gabriela Iordănescu, reprezentatul legal al firmei.

Amendă record dată de ITM Prahova: 100.000 de lei

ITm Prahova ne-a transmis faptul că „SC Olimp Universal Grup SRL nu a făcut dovada plății salariului, cu mai mult de o lună, de la data de plată a salariului, stabilită în contractul individual de muncă pentru un număr de cel puțin 23 de salariați, motiv pentru care societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în sumă de 100.000 lei, conform art. 260 , alin. 1, lit. s) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, modificată și completată. Până la acest moment Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova nu deține informații cu privire la achitarea amenzii aplicate.

Având în vedere limita competențelor stabilite de art. 19, lit. n) din Legea 108/1999, republicată, privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Prahova”.

- Publicitate -

IPJ Prahova, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, a subliniat faptul că, în cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „reţinere şi nevărsare, cu intenţie, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, a sumelor reprezentând impozite sau contribuţii cu reţinere la sursă”

La finalizarea cercetărilor, dosarul urmează să fie înaintat unității de parchet competente cu soluție procedurală.

„La data de 05.09.2023, o echipă comună formată din polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova- Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și inspectori de muncă ai I.T.M. Prahova a efectuat un control la sediul unei societăți comerciale din municipiul Ploiești.

Astfel, în urma neregulilor constatate, polițiștii au întocmit un dosar penal în care se fac cercetări privind săvârșirea infracțiunii prevăzute de art.6 1 din Legea nr.241/2005, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești”.