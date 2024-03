Pentru postul de contabil, la C.N. „Virgil Madgearu” din Ploiești se cere vechime în învățământ. Director școală: „ Am rectificat anunțul, nu am știut că e discriminare”

„Pentru postul de contabil, la C.N. Virgil Madgearu din Ploiești se cere vechime în învățământ. Cui îi trebuie așa ceva la contabilitate, unde legile sunt unice?”, este sesizarea trimisă pe adresa redacției de către un cititor, care consideră că cerința în cauză este „discriminatorie și nu arată decât incompetență managerială”. În replică, director unității, Aurel Graur, spune că anunțul va fi republicat și că totul a fost o eroare.

- Publicitate -

„După problema burselor, acutizată în luna februarie 2024 de directorul Colegiului Economic din Ploiești, prin amânarea ILEGALA a termenului de plată (de la 15 ale lunii, conform calendarului oficial, stabilit de ME, până când „va găsi pe cineva sa semneze documentele”), dl. Graur face altă ilegalitate: concursul de ocupare post contabil. Din nou, fără să consulte Consiliul de Administrație al institutiei (a se studia hotărârile postate pe site!), dl. Graur a impus o condiție menită să împiedice contabilii să se înscrie la concurs: VECHIME IN INVATAMANT.

Cui îi trebuie vechime în învățământ la contabilitate, unde legile sunt unice?!

Nu fac speculații referitor la discriminarea creata premeditat prin aceasta conditie, dar constat ca incompetența managerială a directorului de la Colegiului Economic Ploiești escaladează lunar.

Dacă in iunie dl. prof. Graur va decide să amâne examenele de bacalaureat pentru absolvenții Colegiului Economic sau să le impună experiență în domeniul… examenelor (!) cine va fi tras la răspundere?!”, a scris cititorul.

Directorul C.N. „Virgil Madgearu”, Aurel Graur, a precizat că la mijloc nu a fost decât o eroare. „Anunțul va fi republicat. Nu am știut că este descriminatorie cerința legată de vechime în învățământ. Am aflat, am rectificat, iar la concursul pentru postul de contabil criteriile nu vor include și această vechime, ci doar pe cea în specialitatea studiilor”.