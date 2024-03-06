Caută
- Publicitate -

Întreruperi de energie electrică în Prahova, în perioada 11-15 martie. Localitățile afectate

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
0 comentarii
intreruperi electrica
foto caracter ilustrativ

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești anunță întreruperea alimentării cu energie electrică pentru perioada 11.03.2024 –15.03.2024

- Publicitate -
Nr.

crt.

Data  întreruperii Intervalul orarLocația (localitatea + străzi)
1.      12.03.202409:0015:00   LOCALITATEA: COM. DRAJNA , SAT OGRETIN: STR. SPERANTEI,  TROITEI, ZAMBILELOR
2.      13.03.202409:0015:00   LOCALITATEA: BOLDESTI SCAIENI -STR. ZORELELOR, MONUMENTULUI, PRIMAVERII, PACII, LILIACULUI, INTRAREA CRESEI, FAGULUICU BLOCURILE: BL 2A; BL 2B; BL 3A; BL 3B; BL 4; BL 5A; BL 5B; BL 6; BL 6A; BL 6B; BL8
3.      15.03.202409:0015:00   LOCALITATEA: COM. DRAJNA , SAT OGRETIN: STR. SPERANTEI, TROITEI, ZAMBILELOR
4.      11, 13 si 15.03.2024             (3 zile)09:0015:00LOCALITATEA LACUL TURCULUI
5.      11.03.202408:0010:00PLOIESTI, STR. TRAIAN PARTIZANI, STR. ALEX ODOBESCU, STR. TRAIAN 23 AUGUST, STR. MALU ROSU, STR. ELENA DOAMNA
6.      11.03.202410:0012:00PLOIESTI STR. I. MINCU, STR. CALOMFIRESCU, STR. BERESTI, STR. TRANSILVANIEI+CENTRU + GARA, PHOENIX, VITRO, GOPA
7.      11.03.202412:0014:00PLOIESTI, STR. GAGENI+BARIERA+CENTRU+FILIMON+SERVICE+AT.TCM.+F.B. 88 ,  BL. 88, BL G13 SC B, RATP
8.      11.03.202414:0016:00PLOIESTI, STR. BRUMARELELOR BL 130, BL 118 SC A, BL 122
9.      11-15.03.2024 (5zile)08:3015:30LOCALITATEA MALAIESTI, STR. SOARELUI, PRINCIPALA, CARTIER, LINIA MICA
10.    12.03.202408:0010:00PLOIESTI -PT 49 PLOIESTI-TRAFO 2, DEPOULUI- V. MICLE, SC DUK, IRTA AUTO, CFR; PT 49 PLOIESTI TRAFO 1, DEPOULUI GARA, FANTANA, BL K1
11.    12.03.202410:0012:00 PLOIESTI – FAOXIM- FD 3-FB 7-FB 1, APRODIUM, PT 504+FD 2-FD 1
12.    13.03.202408:0016:00PLOIESTI- STR. CIBINULUI BL A7 SC A,SC B, SC C, SC D, BL A15 SC B, SC A
13.    13.03.202408:3016:30PTA 1036 SALCIILE
14.    14.03.202408:0016:00PLOIESTI -PT 460, BL 17A, BL 201, BL 14D, BL 207, CT, COMPLEX UJCM, BL 202, BL 18
15.    14.03.202408:3016:30LEA 20KV AX CIORANI R 74 LA CAPAT-PTA 1036 SALCIILE
16.    11.03.202409:0015:00BUSTENI- STR. PALTINULUI
17.    12.03.202408:3014:00FLORESTI- STR. SALCAMI, STR. COLONIE UZINA
18.    12.03.202409:0015:00SOTRILE- SAT PLAIULCORNULUI-STR.GURGI, STR.MURESULUI
19.    12.03.202409:0015:00FLORESTI- STR.23 AUGUST, STR. UNIRII, STR. SCOLII, STR. -ZONA BLOCURI NOI BANLOC
20.    12.03.202409:0015:00FLORESTI-STR.23 AUGUST, STR. UNIRII, STR. SCOLII, STR. -ZONA BLOCURI NOI BANLOC
21.    12.03.202409:0015:00FLORESTI-STR.23 AUGUST, STR. UNIRII, STR. SCOLII, STR. -ZONA BLOCURI NOI BANLOC
22.    12.03.202409:0015:00FLORESTI-STR.23 AUGUST, STR. UNIRII,STR. SCOLII,   STR. -ZONA BLOCURI NOI BANLOC
23.    13.03.202409:0015:00PLOPENI- STR.REPUBLICII-CARTIER BLOCURI C
24.    14.03.202409:0015:00BUSTENI- STR. PALTINULUI
25.    15.03.202409:3012:30BREAZA -STR. OCINEI, STR. CARAIMAN, STR. RANDUNELELOR
26.    15.02.202409:0015:00SOTRILE- SAT PLAIULCORNULUI- STR.GURGI, STR. MURESULUI

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0244 929 sau telverde 0800 500 205

Provocarea observatorul prahovean

- Publicitate -

Sondaj Observatorul Prahovean

Ai ceva de spus despre articol? Lasă un comentariu aici

Comentariul tău
Numele tău

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Social

Bărbat amendat cu 30.000 de lei pentru abandonarea de moloz la Bărcănești. A rămas fără autoutilitară, dar se va alege și cu dosar penal

Roxana Tănase -
Un bărbat a fost amendat cu 30.000 de lei pentru abandonarea de moloz în Bărcănești, pe terenul fostelor sere. Aceasta nu este singura sancțiune....
Social

Reduceri de taxe pentru cei care donează de sânge

Observatorul Prahovean -
Marți 5 martie 2024, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege potrivit căruia consiliile locale au posibilitatea să acorde reduceri procentuale ale impozitelor...

Exclusiv

- Publicitate -

Fapte bune

Opinii Voxpublica

- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Social

Bărbat amendat cu 30.000 de lei pentru abandonarea de moloz la Bărcănești. A rămas fără autoutilitară, dar se va alege și cu dosar penal

Roxana Tănase -
Un bărbat a fost amendat cu 30.000 de lei pentru abandonarea de moloz în Bărcănești, pe terenul fostelor sere. Aceasta nu este singura sancțiune....
Social

Reduceri de taxe pentru cei care donează de sânge

Observatorul Prahovean -
Marți 5 martie 2024, Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege potrivit căruia consiliile locale au posibilitatea să acorde reduceri procentuale ale impozitelor...
Auto-moto

Cât este amenda pentru rovinietă în 2024. După cât timp se prescriu sancțiunile

Ștefan Vlăsceanu -
În 2024, se introduce o nouă amendă pentru rovinietă, cu cuantum mai mare, dar șoferii nu vor fi penalizați de fiecare dată când circulă...
Eveniment

Un nou seism înregistrat în Vrancea. Este al cincilea în primele șase zile din martie

Claudiu Vasilescu -
Conform Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul cu magnitudinea 3 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora locală 5:12, în zona seismică Vrancea,...
Economic

Ministerul Finanțelor anunță lansarea e-Factura în varianta simplificată

Claudiu Vasilescu -
Numeroase sesizări în privința modului complicat de utilizare a aplicației e-Factura, mai ales în cazul micilor contribuabili, au determinat Ministerul Finanțelor să simplifice acest...
Emisiuni
- Publicitate -
Administrație

Concluziile Prefecturii Prahova despre poluarea din Ploiești, după două săptămâni de monitorizare a calității aerului

Claudiu Vasilescu -
Avem un oraș poluat și... nu prea. Sunt depășiri la anumiți indicatori, dar nu pare să fie nimic grav. Și toate acestea sunt pe...
Exclusiv

De ce ne pleacă medicii? Interviu cu dr. Ciprian Vâjeu, medic specialist în chirurgia coloanei vertebrale

Corina Matei -
Începem astăzi un serial dedicat problemelor sistemului sanitar românesc în viziunea doctorului Ciprian Vâjeu, medic ortoped specializat în chirurgia coloanei vertebrale. Plecat din România...
Travel&Lifestyle

Miss Grill la Piața Artizante – Reinventarea burgerilor. Un „fast food” sănătos gătit „slow”

Corina Matei -
Piața Artizante din Păulești este un concept nou în viața prahoveană, concept care începe să prindă din ce în ce mai bine. Prahovenii sunt...
Economic

Bucură-te de luna lui Mărțișor cu noile super oferte de la Auchan Discount Ploiești și de tombola cu premii în bani

Observatorul Prahovean -
Până pe 12 martie, Auchan Discount Ploiești, magazinul tău cu prețuri mici în care poți economisi zi de zi, te așteaptă să te bucuri...
Educație

Simulare Bacalaureat 2024 – Subiectele și baremele de corectare de la Istorie

Claudiu Vasilescu -
Subiectele și baremul de la simularea la Istorie susținută marți, 5 martie, de elevii de clasa a XII-a au fost publicate de Ministerul Educației....
Emisiuni

Rețeaua Observatorul Prahovean

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
Site auditat BRAT/SATI

DESPRE NOI

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

Adresă: Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

REDACȚIA

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112

E-mail: redactie@observatorulph.ro

DEPARTAMENT MARKETING

Telefon: 0726 221 596

E-mail: marketing@observatorulph.ro

URMĂREȘTE-NE PE

© Observatorul Prahovean

- Publicitate -