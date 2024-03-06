Întreruperi de energie electrică în Prahova, în perioada 11-15 martie. Localitățile afectate

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești anunță întreruperea alimentării cu energie electrică pentru perioada 11.03.2024 –15.03.2024
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|Nr.
crt.
|Data întreruperii
|Intervalul orar
|Locația (localitatea + străzi)
|1.
|12.03.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATEA: COM. DRAJNA , SAT OGRETIN: STR. SPERANTEI, TROITEI, ZAMBILELOR
|2.
|13.03.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATEA: BOLDESTI SCAIENI -STR. ZORELELOR, MONUMENTULUI, PRIMAVERII, PACII, LILIACULUI, INTRAREA CRESEI, FAGULUICU BLOCURILE: BL 2A; BL 2B; BL 3A; BL 3B; BL 4; BL 5A; BL 5B; BL 6; BL 6A; BL 6B; BL8
|3.
|15.03.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATEA: COM. DRAJNA , SAT OGRETIN: STR. SPERANTEI, TROITEI, ZAMBILELOR
|4.
|11, 13 si 15.03.2024 (3 zile)
|09:00
|15:00
|LOCALITATEA LACUL TURCULUI
|5.
|11.03.2024
|08:00
|10:00
|PLOIESTI, STR. TRAIAN PARTIZANI, STR. ALEX ODOBESCU, STR. TRAIAN 23 AUGUST, STR. MALU ROSU, STR. ELENA DOAMNA
|6.
|11.03.2024
|10:00
|12:00
|PLOIESTI STR. I. MINCU, STR. CALOMFIRESCU, STR. BERESTI, STR. TRANSILVANIEI+CENTRU + GARA, PHOENIX, VITRO, GOPA
|7.
|11.03.2024
|12:00
|14:00
|PLOIESTI, STR. GAGENI+BARIERA+CENTRU+FILIMON+SERVICE+AT.TCM.+F.B. 88 , BL. 88, BL G13 SC B, RATP
|8.
|11.03.2024
|14:00
|16:00
|PLOIESTI, STR. BRUMARELELOR BL 130, BL 118 SC A, BL 122
|9.
|11-15.03.2024 (5zile)
|08:30
|15:30
|LOCALITATEA MALAIESTI, STR. SOARELUI, PRINCIPALA, CARTIER, LINIA MICA
|10.
|12.03.2024
|08:00
|10:00
|PLOIESTI -PT 49 PLOIESTI-TRAFO 2, DEPOULUI- V. MICLE, SC DUK, IRTA AUTO, CFR; PT 49 PLOIESTI TRAFO 1, DEPOULUI GARA, FANTANA, BL K1
|11.
|12.03.2024
|10:00
|12:00
|PLOIESTI – FAOXIM- FD 3-FB 7-FB 1, APRODIUM, PT 504+FD 2-FD 1
|12.
|13.03.2024
|08:00
|16:00
|PLOIESTI- STR. CIBINULUI BL A7 SC A,SC B, SC C, SC D, BL A15 SC B, SC A
|13.
|13.03.2024
|08:30
|16:30
|PTA 1036 SALCIILE
|14.
|14.03.2024
|08:00
|16:00
|PLOIESTI -PT 460, BL 17A, BL 201, BL 14D, BL 207, CT, COMPLEX UJCM, BL 202, BL 18
|15.
|14.03.2024
|08:30
|16:30
|LEA 20KV AX CIORANI R 74 LA CAPAT-PTA 1036 SALCIILE
|16.
|11.03.2024
|09:00
|15:00
|BUSTENI- STR. PALTINULUI
|17.
|12.03.2024
|08:30
|14:00
|FLORESTI- STR. SALCAMI, STR. COLONIE UZINA
|18.
|12.03.2024
|09:00
|15:00
|SOTRILE- SAT PLAIULCORNULUI-STR.GURGI, STR.MURESULUI
|19.
|12.03.2024
|09:00
|15:00
|FLORESTI- STR.23 AUGUST, STR. UNIRII, STR. SCOLII, STR. -ZONA BLOCURI NOI BANLOC
|20.
|12.03.2024
|09:00
|15:00
|FLORESTI-STR.23 AUGUST, STR. UNIRII, STR. SCOLII, STR. -ZONA BLOCURI NOI BANLOC
|21.
|12.03.2024
|09:00
|15:00
|FLORESTI-STR.23 AUGUST, STR. UNIRII, STR. SCOLII, STR. -ZONA BLOCURI NOI BANLOC
|22.
|12.03.2024
|09:00
|15:00
|FLORESTI-STR.23 AUGUST, STR. UNIRII,STR. SCOLII, STR. -ZONA BLOCURI NOI BANLOC
|23.
|13.03.2024
|09:00
|15:00
|PLOPENI- STR.REPUBLICII-CARTIER BLOCURI C
|24.
|14.03.2024
|09:00
|15:00
|BUSTENI- STR. PALTINULUI
|25.
|15.03.2024
|09:30
|12:30
|BREAZA -STR. OCINEI, STR. CARAIMAN, STR. RANDUNELELOR
|26.
|15.02.2024
|09:00
|15:00
|SOTRILE- SAT PLAIULCORNULUI- STR.GURGI, STR. MURESULUI
Relații suplimentare puteți obține la telefon 0244 929 sau telverde 0800 500 205