Povestea Olguței Bălașa, tânăra de la Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești care impune ordinea în stradă

În luna dedicată femeii, reprezentanții Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab“ Ploiești prezintă câteva dintre cele mai frumoase, serioase și curajoase angajate ale instituției.

”Astăzi, în atenția noastră este plutonier Olguța Bălașa. Are 27 de ani, este originară din Drăgășani, acolo unde a urmat și Școala de Subofițeri, însă, încă de la începuturi și-a dorit o repartizare la Ploiești, în cadrul Grupării Mobile. Au fost colege care au venit și-au plecat, dar ea a ales să rămână în locul unde a avut cele mai mari satisfacții profesionale și sufletești.

Cariera militară este o tradiție în familia Olguței, tatăl său fiind de profesie tot jandarm. A fost tot timpul mândră de el, iar când a venit momentul alegerii după terminarea liceului, prima și singura opțiune a fost de a-i călca pe urme. Școala militară a învățat-o multe, dar disciplina, autocontrolul, empatia, spiritul de echipă și dorința de a fi în sprijinul oamenilor au fost principalele lecții care au cântărit enorm în „bagajul“ cu care a plecat de la Drăgășani.

Către Gruparea de Jandarmi din Ploiești, chemarea i-a venit de la câțiva dintre instructorii pe care i-a avut în perioada de practică, la Ochiuri, și care erau din colectivul prahovean. Atrasă de profesionalismul și căldura acestor oameni, Olguța avea să le devină, în urmă cu șapte ani, una dintre colegele de arme. Iar modul în care a fost primită a fost cel care i-a întipărit, încă din start, dorința de a ieși la pensie tot de aici. „Împreună cu o colegă am fost primele fete încadrate la Detașamentul 3. Când am ajuns, am primit o scrisoare de bun-venit pe care o păstrez și acum. A fost un gest emoționant și prin care am simțit că am pășit într-o familie. Iar, astăzi, după aproape șapte ani, pot să confirm că suntem ca într-o familie aici“, a povestit Olguța.

Și cum nimic nu este întâmplător în viață, aici avea să-l întâlnească și pe cel care i-a devenit soț, originar tot din Drăgășani. Doar că drumurile li s-au intersectat la Grupare.

Deși, în mare parte o găsim în activitățile de suport ale unității, pentru Olguța misiunea preferată rămâne cea din stradă, din mijlocul oamenilor.

„Chiar dacă există tot felul de comentarii de genul că n-am avea ce căuta la ordine publică, este o percepție greșită. De multe ori, o femeie calmează spiritele mult mai ușor. Cetățenii ni se adresează cu mai mult respect. Trebuie să fii stăpână pe situație, să crezi în tine (n.r. este, de altfel, și motto-ul ei), să fii o persoană diplomată“, a completat Olguța.

Îi dorim să aibă parte de o primăvară frumoasă, să-și păstreze ambiția, entuziasmul și feminitatea!”