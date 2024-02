Au început lucrările pe strada Maramureș. Ploieștenii așteaptă finalizarea Bulevardului Independenței

Strada Maramureș din Ploiești este închisă circulației de miercuri, 21 februarie până sâmbătă, 24 februarie, pentru lucrări de reabilitare.

- Publicitate -

În această perioadă, autobuzele TCE care tranzitau zona au fost deviate.

Citește mai multe detalii aici: Strada Maramureș din Ploiești se închide pentru patru zile. Cum vor circula autobuzele TCE

Miercuri după amiază, reprezentanții Primăriei au publicat o înregistrare video pe pagina de Facebook care anunță demararea lucrărilor, iar reacțiile aspre ale ploieștenilor nu au întârziat să apară, în contextul în care orașul arată ca după bombardament, iar lucrările pe Bulevardul Independeței au fost întrerupte de luni bune:

Patrichi Dan Andrei Strada Nucetului vad ca nu este cuprinsa in programul de reparatii. Arata dezastruos. Nu este refacuta de mai bine de 40 de ani de cand sunt copil. Am cerut in urma cu 2 ani printr-o sezizare facuta prin intemediul aplicatiei Primariei Ploiesti includerea ei in viitoarea bugetare pentru refacerea carosabilului , cu caracter de prioritate. Mi s-a raspuns atunci ca nu sunt bani pentru reparatii. Acum vad ca sunt bani pentru reparatia unor strazi care nu arata chiar asa de rau. Parerea mea ca prioritare in programul de reparatii ar fi trebuit sa fie acele strazi care chiar au nevoie de reparatii.

Raisa Rsf Da mimiu îl ma faceți vreodată

Necula Catalin Mai terminăm și noi bulevardul, marțafoilor?

Adrian Vasile Începerea campaniei electorale ! O asfaltare, o reparație la rețeaua de apă , începerea lucrărilor unui proiect ( vechi) al unei rețele de gaze , schimbarea gardului de împrejmuire ale parcurilor… și multe altele , care trebuiau făcute ( realizate) mai demult.

- Publicitate -