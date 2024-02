Soluția inedită a unui primar din Prahova pentru a scăpa de câinii care au împânzit comuna: „Punem carne să îi atragem, ca la urși”

Primăria comunei Vâlcânești a găsit o soluție inedită pentru capturarea câinilor maidanezi care au băgat spaima în oameni. Chiar în curtea instituției, edilul Adrian Manole a amplasat o cușcă unde există un „compartiment cu momeală, carne mai exact” pentru prinderea animalelor.

Localnicii din Vâlcănești sunt terorizați de haitele de câini care se plimbă nestingheriți pe străzi, fără ca autoritățile locale să facă ceva, ne-a povestit Mihai Soare.

„Îmi e teamă să îmi mai las băiatul singur. Maidanezii intră și în curtea școlii. Ieri, puțin a lipsit ca fiul meu să nu fie mușcat. Sunt mame cu copii mici, toată lumea e îngrozită. Nu mai poți merge pe stradă decât dacă ești cu ochii în patru și eventual să ai ceva la tine să te aperi, să îi alungi”, ne-a spus bărbatul.

Primarul Adrian Manole a precizat că „de una an și jumătate încercăm să rezolvăm problema, dar la Bucov și la Boldești Scăeni, unde sunt cele mai apropiate adăposturi, nu sunt locuri. O să mai încercăm, am tot sunat în ultima perioadă, am trimsi și mailuri, însă nu ne mai răspunde nimeni. Știu că e o problemă, că sunt mame cu copii, mai fricoase ele din fire, dar clar nu vrem să așteptăm să se întâmple vreo nenorocire”.

Între timp, soluția inedită găsită de edilul din Vâlcănești a fost montarea chiar în spatele Primăriei a unei cuști cu momeală pentru câinii care au împânzit comuna. „Punem carne să îi atragem, ca la urși. Am prins unul, l-a luat un cetățean la el acasă, era un exemplar mare, frumos”, a concluzionat Manole.