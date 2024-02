Probleme la transmiterea telefonică a indexului Electrica. Coadă de zeci de persoane la sediul din Ploiești

După ce aplicația MyElectrica a fost nefuncțională aproximativ două luni, abonații întâmpină de această dată probleme la transmiterea telefonică a indexului în funcție de care este calculat consumul lunar.

Oamenii sunt nemulțumiți și de valoarea mare a facturilor emise în baza estimărilor făcute în perioada în care nu au putut transmite indexul.

„Dupa 2 luni în care nu a emis facturi și în care nu am putut trimite indexul (din vina lor), acum au început să emita facturi umflate cu estimari de 900 de kw în doua luni, deși consumul meu, în ultimii doi ani nu a depășit 150kw/lună”, ne-a transmis un cititor.

Luni dimineață, abonații susțin că numărul 0800 800 048 apelurile nu sunt preluate, iar astăzi, 19 februarie, este ultima zi când pot da autocitirea.

Drept urmare, zeci de abonați au luat cu asalt sediul Electrica situat pe strada Gheorghe Doja din Ploiești, încă de la primele ore ale dimineții, pentru a încerca să-și rezolve problemele.

„Azi am încercat din nou să iau legătura cu Electrica furnizare, dar la telefon se răspunde că toate liniile sunt ocupate. Nici pe aplicație nu se poate intra pentru comunicare. Probabil vor să mergem personal la sediul lor, dar cred că nici acolo nu avem șanse din cauza tuturor neregulilor provocate multor clienți. Am mai avut și în alte rânduri probleme și deplasandu-mă la sediul lor am așteptat timp îndelungat pentru rezolvare. Suntem în vârstă și bolnavi și nu mai putem aștepta,chiar dacă avem timp liber”, este un alt mesaj primit pe adresa redacției luni dimineață.