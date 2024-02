Aur la scrimă pentru micuța ploieșteancă Antonia Sănescu. Sportiva a strălucit în Marea Britanie, la „Millfield Cup U14”

La doar 12 ani, o ploieșteancă, Antonia Stănescu, a reușit să obțină Aurul la competiția de scrimă „Millfield Cup U14”, organizată în orașul englez Street. Anto, cum îi spun prietenii, este elevă în clasa a VI-a la C.N. „Mihai Viteazul” și practică scrima, sportul corpului și al minții, de la vârsta de 6 ani.

Antonia a strălucit în Marea Britanie, reușind să învingă concurente pe care ea le numește „adversare de temut”. Legitimată la CS Pterolul Ploiești, copila, antrenată de Claudiu Moldanschi, a reușit șase victorii din opt meciuri disputate în cele două faze ale grupelor.

„A fost greu, am luptat cu fete foarte bine pregătite, cele mai multe din Marea Britanie, dar și din alte state europene. Am avut emoții, însă, faptul că am venit acasă, la Ploiești, cu Aurul, mă ambiționează să mă îndrept către performanță.

M-am bucurat enorm pentru acest loc I extrem de muncit”, spune Antonia, care mai precizează că se antrezeană trei ore pe zi, de luni până vineri, pentru a participa cu fruntea sus la toate competițiile interne și internaționale.

În orașul englez Street, ploieșteanca a reușit șase victorii din opt meciuri disputate în cele două faze ale grupelor, iar pe tablou a eliminat-o pe britanica Annabelle Lloyd (15-1, în optimi), trecând apoi de o altă britanică, Henrietta Westin, în sferturi, cu scorul de 15-6. În semifinale, Antonia a dispus cu 15-9 de Olivia White (Marea Britanie), iar în finală a învins-o cu 15-9 pe britanica Elizabeth Amore. Anto a adus acasă medalia de Aur fiind îmbrățișată pentru performanță de către toți apropiații.

Fata recunoaște că nu mai are timp de hobby-uri fiindcă școala și scrima îi ocupă tot timpul. Cu toate acestea, spune că că îi place să se relaxeze alături de prieteni, dar și să călătorească alături de familie, ori de câte ori are ocazia.

Cel mai mare vis la micuței medaliate cu Aur? Să o ia, pas cu pas, pe urmele Anei Maria Brânză, campioană olimpică și de trei ori cea mai bună spadasină a lumii, sportiva care a cucerit medalii după medalii în întreaga carieră, fiind întotdeauna hotărâtă să nu lase niciodată steagul jos.