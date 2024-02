Anchetă la Maternitatea Ploiești. Cum a fost posibil ca o mamă să plece acasă cu bebelușul alteia

Este anchetă la maternitatea din Ploiești, unde o mamă a fost externată cu bebelușul alteia.

Fetițele s-au născut pe 9 februarie și poartă același nume, lucru care a contribuit, probabil, la regretabila eroare.

După ce a ajuns acasă cu fetița altei femei, proaspăta mamă a fost anunțată de la maternitate că trebuie să aducă bebelușul înapoi.

Tatăl bebelușului schimbat a povestit ce s-a întâmplat.

„Am ajuns la Maternitatea Ploiești ca să luăm copilul, să mergem acasă. Când am ajuns în sala de unde să ia copilul am constatat că nu e copilul nostru. A venit cu un alt copil mai mic, având altă fizionomie. Am intrat cu asistenta în sala pentru a schimba copilul. Soția i-a spus doamnei că nu este copilul nostru. Doamna ne-a dat actele și-n acte a băgat un cartonaş care este la capul pătuțului. Actele coincideau cu brățara soției avea același nume, doar că numărul după brățara copilului nu coincidea cu numărul după brățara mamei„, a declarat Cristian Ioniță pentru Antena 3.

„Eu nu am mai întâlnit situația aceasta… a fost și un complex de coincidențe: aceeași zi de naștere, același nume, același sex al copilului și astfel a fost posibil un asemenea incident… Dar bine că s-a rezolvat. Asta e important!”, a a declarat pentru Observatorul Prahovean Călin Boeru, șeful secției de Obstetrică-Ginecologie al Maternității Ploiești.