Ți-ai pierdut cardul de sănătate? De un an de zile o ploieșteancă încearcă să obțină un duplicat. Reacția CAS Prahova

Problema pierderii, distrugerii ori furtului cardului de sănătate poate fi rezolvată, cu condiţia să fie respectați anumiți pași, asta pentru ca persoana asigurată să poată beneficia în continuare de servicii medicale. Potrivit reprezentanţilor CAS Prahova, asiguratul poate solicita, în cel mult 15 zile calendaristice de la momentul pierderii, furtului, ori deteriorării cardului un duplicat eliberat în baza unei cereri scrise, a copiei C.I. și a dovezii contravalorii noului card, în valoare de 13,69 lei.

O ploieșteancă ne-a semnalat o situație mai puțin plăcută cu care se confruntă de aproape un an. „Am pierdut actele, inclusiv cardul de sănătate în luna mai 2023, în Grecia. Cu cartea de identitate am rezolvat relativ repede, la fel cu cardurile bancare. În schimb, de aproape un an, din două în două luni, mă chinui cu cardul de sănătate. Sunt chemată periodic la CAS Prahova pentru a primi adeverință, fiindcă nu mi s-a eliberat duplicat”, a precizat A.D.

Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Prahova au precizat faptul că „până la primirea noului card de sănătate, asiguraţii vor avea acces la serviciile medicale în baza unei adeverinţe de înlocuire a cardului de sănătate, cu valabilitate 60 de zile de la data emiterii.

În situația în care, în perioada de valabilitate anterior menționată, asiguratul nu intră în posesia cardului național de sănătate duplicat, obligația acestuia este să se adreseze și să solicite casei de asigurări, eliberarea unei noi adeverințe de înlocuire a cardului national, inclusiv online la adresa de e-mail cardnational1@casph.ro.

Persoanele asigurate pot solicita eliberarea unui card duplicat în cazul pierderii, furtului sau deteriorării cardului național emis, dar și în cazul modificării datelor personale, în cazul unor defecțiuni tehnice sau erori ale informațiilor înscrise pe acesta sau în alte situații justificate. Cardurile naționale duplicat se eliberează în baza unei cereri scrise, a copiei C.I. și a dovezii contravalorii noului card, în valoare de 13,69 lei