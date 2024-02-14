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Întreruperi Electrica în Prahova, în perioada 19 – 23 februarie. Localitățile afectate

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
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electrica
foto acracter ilustrativ

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești anunță întreruperea alimentării cu energie electrică pentru perioada 19 – 23 februarie în mai multe localități din Prahova.

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Nr.

crt.

Data  întreruperii Intervalul orarLocația (localitatea + străzi)
1.      19.02.202409:0014:00BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI (CABANA GURA DIHAM)
2.      19.02.202409:0015:00VALEA DOFTANEI -TRAISTENI- STR.ARON PUMNUL, STR. STEFAN CEL MARE
3.      19.02.202409:0015:00BREAZA- STR. PLAIULUI , STR. PAJISTEI, STR. MARASESTI, STR. GRIVITEI, STR. 1 MAI, STR. CARPATI, STR.FRAGILOR, STR. AI.CUZA, STR. UNIRII, STR. ARMONIEI, STR. SOMES, STR. PARANG, STR.CARAIMAN, STR. VICTORIEI, STR. CARIEREI, STR. OCINEI, STR. TUDOSESTI, STR. CATINEI, STR. VALEA CU APA, STR. RAFACEA, STR. DRUM NOU, STR. DRUM LUNG, STR. SURDESTI, STR. FDT. TURLEA
4.      19.02.202409:0015:00 ADUNATI -TOATA COMUNA
5.      20.02.202409:0014:00BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI (CABANA GURA DIHAM)
6.      20.02.202409:0017:00BREAZA- STR. MESTEACANULUI, STR. SCOLII, STR.MARULUI, STR. PRUNULUI, STR. DALIILOR
7.      20.02.202409:0015:00BREAZA -STR. OCINEI, STR. CARAIMAN, STR. RANDUNELELOR
8.      21.02.202409:0014:00BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI (CABANA GURA DIHAM)
9.      21.02.202409:0015:00CAMPINA- STR. GRIVITEI, STR. PIATRA ARSA ,STR. EROU GRIGORE NICOLAE
10.    21.02.202409:0015:00BREAZA- STR. 23 AUGUST, STR. COLINEI, STR. SULFINELOR, STR. PIATRA ARSA, STR. LINISTEI, STR. PESTISORI, STR.FDT. SIPOT
11.    21.02.202409:0015:00CORNU DE JOS- STR. MALUL PRAHOVEI, STR. LILIACULUI, STR. NOUA, STR. CAROL I, STR. TOAMNEI, STR. CRISTEA STANESCU, STR. ANINIS, STR. MARIN PREDA, STR. PETROLISTULUI, STR. BUJORULUI, STR. MURS ERIGNE, STR. SONDEI, STR. ION NISTORICA, STR. BUCURESTIII NOI, STR. VALEA OPRII, STR. POMILOR, STR.ALEEA TEILOR, STR. ALEEA CRIZANTEMEI, STR. ALEEA MARGARITARELOR, STR. ALEEA FRANCEZA CORNU DE SUS  – STR. MIHAI VITEAZUL, STR. MORII, STR. GRINDULUI, STR. INDEPENDENTEI, STR. GORUNULUI, STR. SINOIULUI, STR. ALEEA SCOLII, STR. ALEEA ALBA IULIA, STR. CONSTRUCTORULUI
12.    22.02.202409:0014:00BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI(CABANA GURA DIHAM)
13.    22.02.202409:0015:00VALEA DOFTANEI -TRAISTENI- STR.ARON PUMNUL, STR. STEFAN CEL MARE
14.    22.02.202409:0017:00BREAZA- STR. MESTEACANULUI, STR. SCOLII, STR.MARULUI, STR. PRUNULUI, STR. DALIILOR
15.    23.02.202409:0014:00BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI (CABANA GURA DIHAM)
16.    19-23.02.2024                 (5 ZILE)08:3016:30SALCIILE-TRANSFORMATOR IESIRE BOLDESTI
17.    19-23.02.2024                 (5 ZILE)09:0017:00BUCOV, SAT CHITORANI- STR. IULIU MANIU, SCOLII, GHE. NASOPOL
18.    20.02.202408:3016:30PLOIESTI,  MALU ROSU, BL. 17E+18B, BL 20A, BL 23, BL 50 B, BL 51B,BL 14C-SC.B,BL 14E1, CRESA
19.    20.02.202409:0015:00TINOSU- FOSTA BALASTIERA
20.    21.02.202408:3010:30 PLOIESTI, STR. N.SIMACHE, MICIURIN, DEMOCRATIEI,  HOTEL VIGO
21.    21.02.202408:3016:30COLCEAG ST. EPURARE APA PT 8088, SC PRODAMIX PT 9231, PAREPA, PISCICOLA PAREPA PT 9362
22.    22.02.202408:3012:30PLOIESTI, LEA HORTENSIEI, FD1-FD6 (CASELE 1 – 25), BL. A,B,C,D,E, MANGY, BL 1,2,3,4,5,6, DON
23.    21 si 23.02.202409:0015:00CORLATESTI PTA 3269
24.    19.02.202409:0016:00DUMBRAVESTI , SAT MALAIESTII DE JOS-SPRE SFARLENCA; PRINCIPALA DE LA HOTAR CU COTOFENESTI LA PT 2021 (MAGAZIN)
25.    20.02.202409:0015:30GAGENI
26.    22.02.202409:0013:00SLANIC-STR. MARAMURES;BAIA ROSIE; FRUNZEI; BISERICII; BDUL MUNCII; CAROL DAVILA; DUMBRAVEI; ING. CAROL S CAROCIONI CRACIUN(NR. 1-8); CALEA PLOIESTI (NR.1-42)
27.    22.02.202409:0010:00COM. PODENII NOI- SAT MEHEDINTA
28.    22.02.202409:0015:00COM.PODENII NOI- SAT VALEA DULCE
29.    23.02.202409:0015:00COM DUMBRAVESTI, SAT MALAIESTII DE JOS

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0244 929 sau telverde 0800 500 205

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