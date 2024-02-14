Întreruperi Electrica în Prahova, în perioada 19 – 23 februarie. Localitățile afectate

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești anunță întreruperea alimentării cu energie electrică pentru perioada 19 – 23 februarie în mai multe localități din Prahova.
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|Nr.
crt.
|Data întreruperii
|Intervalul orar
|Locația (localitatea + străzi)
|1.
|19.02.2024
|09:00
|14:00
|BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI (CABANA GURA DIHAM)
|2.
|19.02.2024
|09:00
|15:00
|VALEA DOFTANEI -TRAISTENI- STR.ARON PUMNUL, STR. STEFAN CEL MARE
|3.
|19.02.2024
|09:00
|15:00
|BREAZA- STR. PLAIULUI , STR. PAJISTEI, STR. MARASESTI, STR. GRIVITEI, STR. 1 MAI, STR. CARPATI, STR.FRAGILOR, STR. AI.CUZA, STR. UNIRII, STR. ARMONIEI, STR. SOMES, STR. PARANG, STR.CARAIMAN, STR. VICTORIEI, STR. CARIEREI, STR. OCINEI, STR. TUDOSESTI, STR. CATINEI, STR. VALEA CU APA, STR. RAFACEA, STR. DRUM NOU, STR. DRUM LUNG, STR. SURDESTI, STR. FDT. TURLEA
|4.
|19.02.2024
|09:00
|15:00
|ADUNATI -TOATA COMUNA
|5.
|20.02.2024
|09:00
|14:00
|BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI (CABANA GURA DIHAM)
|6.
|20.02.2024
|09:00
|17:00
|BREAZA- STR. MESTEACANULUI, STR. SCOLII, STR.MARULUI, STR. PRUNULUI, STR. DALIILOR
|7.
|20.02.2024
|09:00
|15:00
|BREAZA -STR. OCINEI, STR. CARAIMAN, STR. RANDUNELELOR
|8.
|21.02.2024
|09:00
|14:00
|BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI (CABANA GURA DIHAM)
|9.
|21.02.2024
|09:00
|15:00
|CAMPINA- STR. GRIVITEI, STR. PIATRA ARSA ,STR. EROU GRIGORE NICOLAE
|10.
|21.02.2024
|09:00
|15:00
|BREAZA- STR. 23 AUGUST, STR. COLINEI, STR. SULFINELOR, STR. PIATRA ARSA, STR. LINISTEI, STR. PESTISORI, STR.FDT. SIPOT
|11.
|21.02.2024
|09:00
|15:00
|CORNU DE JOS- STR. MALUL PRAHOVEI, STR. LILIACULUI, STR. NOUA, STR. CAROL I, STR. TOAMNEI, STR. CRISTEA STANESCU, STR. ANINIS, STR. MARIN PREDA, STR. PETROLISTULUI, STR. BUJORULUI, STR. MURS ERIGNE, STR. SONDEI, STR. ION NISTORICA, STR. BUCURESTIII NOI, STR. VALEA OPRII, STR. POMILOR, STR.ALEEA TEILOR, STR. ALEEA CRIZANTEMEI, STR. ALEEA MARGARITARELOR, STR. ALEEA FRANCEZA CORNU DE SUS – STR. MIHAI VITEAZUL, STR. MORII, STR. GRINDULUI, STR. INDEPENDENTEI, STR. GORUNULUI, STR. SINOIULUI, STR. ALEEA SCOLII, STR. ALEEA ALBA IULIA, STR. CONSTRUCTORULUI
|12.
|22.02.2024
|09:00
|14:00
|BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI(CABANA GURA DIHAM)
|13.
|22.02.2024
|09:00
|15:00
|VALEA DOFTANEI -TRAISTENI- STR.ARON PUMNUL, STR. STEFAN CEL MARE
|14.
|22.02.2024
|09:00
|17:00
|BREAZA- STR. MESTEACANULUI, STR. SCOLII, STR.MARULUI, STR. PRUNULUI, STR. DALIILOR
|15.
|23.02.2024
|09:00
|14:00
|BUSTENI- STR.VALEA CERBULUI (CABANA GURA DIHAM)
|16.
|19-23.02.2024 (5 ZILE)
|08:30
|16:30
|SALCIILE-TRANSFORMATOR IESIRE BOLDESTI
|17.
|19-23.02.2024 (5 ZILE)
|09:00
|17:00
|BUCOV, SAT CHITORANI- STR. IULIU MANIU, SCOLII, GHE. NASOPOL
|18.
|20.02.2024
|08:30
|16:30
|PLOIESTI, MALU ROSU, BL. 17E+18B, BL 20A, BL 23, BL 50 B, BL 51B,BL 14C-SC.B,BL 14E1, CRESA
|19.
|20.02.2024
|09:00
|15:00
|TINOSU- FOSTA BALASTIERA
|20.
|21.02.2024
|08:30
|10:30
|PLOIESTI, STR. N.SIMACHE, MICIURIN, DEMOCRATIEI, HOTEL VIGO
|21.
|21.02.2024
|08:30
|16:30
|COLCEAG ST. EPURARE APA PT 8088, SC PRODAMIX PT 9231, PAREPA, PISCICOLA PAREPA PT 9362
|22.
|22.02.2024
|08:30
|12:30
|PLOIESTI, LEA HORTENSIEI, FD1-FD6 (CASELE 1 – 25), BL. A,B,C,D,E, MANGY, BL 1,2,3,4,5,6, DON
|23.
|21 si 23.02.2024
|09:00
|15:00
|CORLATESTI PTA 3269
|24.
|19.02.2024
|09:00
|16:00
|DUMBRAVESTI , SAT MALAIESTII DE JOS-SPRE SFARLENCA; PRINCIPALA DE LA HOTAR CU COTOFENESTI LA PT 2021 (MAGAZIN)
|25.
|20.02.2024
|09:00
|15:30
|GAGENI
|26.
|22.02.2024
|09:00
|13:00
|SLANIC-STR. MARAMURES;BAIA ROSIE; FRUNZEI; BISERICII; BDUL MUNCII; CAROL DAVILA; DUMBRAVEI; ING. CAROL S CAROCIONI CRACIUN(NR. 1-8); CALEA PLOIESTI (NR.1-42)
|27.
|22.02.2024
|09:00
|10:00
|COM. PODENII NOI- SAT MEHEDINTA
|28.
|22.02.2024
|09:00
|15:00
|COM.PODENII NOI- SAT VALEA DULCE
|29.
|23.02.2024
|09:00
|15:00
|COM DUMBRAVESTI, SAT MALAIESTII DE JOS
Relații suplimentare puteți obține la telefon 0244 929 sau telverde 0800 500 205