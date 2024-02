Localnicii din Cocorăștii Colț, terorizați de haitele de câini. Primar: „Nu am bani să îi strâng de pe străzi”

Localnicii din comuna Cocorăștii Colț sunt terorizați de haitele de câini care au împânzit localitatea. Oamenii spun că le este teamă să își mai lase copiii singuri la școală, întrucât animelele sunt extrem de agresive. Primarul Marian Stanciu cunoaște situația, însă susține că nu are bani în buget pentru a recurge la serviciile unei firme care se ocupă cu serviciul de capturare, transport şi predare a câinilor fără stăpân de pe domeniul public.

Animalele sunt mai multe pe zi ce trece, iar Primăria nu ar fi luat nicio măsură pentru a prinde câinii și a-i duce într-un adăpost, ne -a spus Adriana Marin, localnică.

„Mă tem pentru integritatea fizică a copiilor mei. Din septembrie, anul trecut, tot semnalăm problema și nimic. Sunt peste 10 caîini în zona Matei Basarab. În fiecare dimineața îmi duc copilul în stație ca să-l feresc de câini, iar când se întoarce de la școală la fel.Trebuie să se întâmple vreo nenorocire ca să se facă ceva?!”, ne-a transmis femeia.

Primarul Marian Stanciu ne-a transmis că este depășit de situație. „M-ar costa 800 de lei capturarea pe cap de animal, ori eu nu îmi permit așa ceva. Nu am bani să dau elevilor o masă caldă, am bani să prind câinii de pe drum? O să vorbesc cu viceprimarul, să luăm câțiva muncitori, eventual să alungăm aceste animale, dar se vor întoarce. Nu numai comuna nostră se confruntă cu această problemă, sunt haite de maidanezi și în localitățile din jur. Nu știu, nu am identificat cine îi aduce și îi aruncă pe raza comunei noastre. O să facem un efort bugetar, vom încerca să îi strângem, să îi trimitem la adăpost la Bucov, dacă sunt locuri”.