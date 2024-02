Povestea Teodorei Barbu, eleva care a câștigat concursul „Vreau să povestesc” imaginându-și că stă de vorbă cu Regina Elisabeta a României

Teodora este elevă în Clasa a IV-a la Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” din Ploiești. Ea este câștigătoarea concursului „Vreau să povestesc” organizat de Muzeul Județen de Istorie și Arheologie Prahova, la categoria clasale I-IV. Eleva a avut ca temă pentru acest concurs să redea o povestire scurtă, pornind de la un eveniment care a marcat istoria României.

Un text de Valentina Mihăilescu

„Am ales-o pe Regina Elisabeta pentru că m-am gândit că pot scrie o poveste interesantă despre ea. Am scris și despre Castelul Peleș pentru că este preferatul meu din România”, a declarat Teodora pentru Observatorul Prahovean.

Conversația plină de detalii alese cu grijă, cât și descrierea în amănunt a camerelor în care Regina Elisabeta își trăiește viața, cu marile ei pasiuni, sunt redate cu multă imaginație și creativitate de tânăra câștigătoare.

Teodora a primit imboldul pentru această participare chiar la Muzeul de Istorie, în timp ce se afla într-o vizită cu clasa ei. „Doamna învățătoare Mihaela Boieru mi-a spus despre concurs, iar, în timp ce vizitam Muzeul de Istorie, mi-a zis așa: Să compui cea mai bună poveste și să câștigi concursul!”, a completat Teodora.

Deși concurența a fost foarte mare și emoțiile tinerei au fost pe măsură, vestea câștigării concursului a produs o explozie de bucurie în casa familiei Barbu: „Pe 7 decembrie am întrebat-o pe mama mea dacă a primit ceva de la doamna învățătoare legat de concurs, dar nimic. Peste câteva ore, când îmi făceam temele, m-a chemat mama să îmi spună că am câștigat. Când am aflat că am câștigat, am simțit o bucurie imensă și i-am îmbrățișat pe toți din casă de fericire. Pentru mine câștigarea acestui concurs a însemnat cel mai frumos premiu pe care l-am primit vreodată”, a adăugat eleva.

Teodora nu este însă la prima participare la concursuri școlare. Ea a mai participat la Comper, Cangurașul explorator și la concursul „În lumea poveștilor”, ținut la Băicoi, unde a făcut echipă cu o colegă, dar și la alte concursuri școlare.

Tânăra este foarte pasionată de citit, dar îi place și sportul, în special schiul și înotul. „Îmi doresc să continui să citesc, să cunosc tot mai multe lucruri noi și să studiez pianul cu mai multă pasiune. Pe plan școlar, încă nu m-am hotărât ce o să fac mai departe dar o să continui să învăț și cu siguranță voi descoperi ce îmi doresc”, a concluzionat Teodora.