Cum poate avea Ploieștiul rețea de apă și canalizare pe toate străzile și o stație de epurare modernă

Observatorul Prahovean publică un interviu cu Ionuț Toma, Directorul General al companiei Apa Nova Ploiești despre situația din Municipiu privind rețeaua de apă și canalizare, dar și ce se întâmplă cu negocierile pentru prelungirea contractului care expiră anul viitor.

Reporter: Având în vedere discuțiile de la ședința din 29 ianuarie a Consiliului Local Ploiești, pe tema gestionării sistemului de apă și canalizare, dar și a contractului dintre Municipalitate și Apa Nova, vă rugăm să ne răspundeți la următoarele întrebări. Când expiră contractul cu Primăria Ploiești?

Ionuț Toma: Contractul de Concesiune dintre Apa Nova Ploieși și Municipiul Ploiești expiră în iunie 2025.

Au început negocierile pentru un nou contract? Dacă da, de când?

Negocierile au fost inițiate la solicitarea Consiliului Local în luna august a anului 2023. Noi am fost notificați oficial printr-o adresă, cu privire la componența comisiei de negociere constituită în acest sens și am răspuns prompt, confirmând participarea și am așteptat apoi convocarea oficială la negocieri.

În ce stadiu se află aceste discuții? Cu cine sunt purtate?

În luna ianuarie a acestui an, Apa Nova Ploiești a fost convocată oficial pentru prima dată la discuții, după numirea comisiei de negociere a Contractului de concesiune, formată din membri ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești. Întârzierea în privința convocării noastre a fost motivată de litigiul în curs între Primăria Municipiului Ploiești și constructorul actual al stației de epurare.

În timpul acestor discuții, au fost abordate diverse aspecte, cu accent însă pe problemele legate de stația de epurare.

Care este oferta Apa Nova pentru prelungirea contractului de concesiune? Care sunt principalele investiții propuse?

Apa Nova propune o abordare adaptabilă pentru prelungirea contractului de concesiune cu Municipiul Ploiești, cu accent pe îndeplinirea solicitărilor prioritare ale orașului și asigurarea dezvoltării durabile a infrastructurii de apă și canalizare.

În contrast cu discuțiile anterioare, focalizarea principală în prezent este pe stația de epurare, ca răspuns la solicitarea exprimată de administrația locală, însă Apa Nova este pregătită să colaboreze îndeaproape cu autoritățile pentru a identifica și oportunități de extindere a rețelelor de apă și canalizare, având în vedere prioritățile comunității și direcțiile strategice stabilite.

Valoarea totală a investițiilor va fi determinată luând în considerare atât nevoile imediate, cât și perspectivele pe termen lung ale orașului, cu accent pe gradul de suportabilitate a tarifului de către populație, asigurându-ne de gestionarea eficientă și echitabilă a costurilor.

Reamintim faptul că, în cursul anului 2021, am propus realizarea de investiții în două etape: etapa I – investiții de aproximativ 13 milioane de euro pe o perioadă de 3-4 ani, pentru dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare al Municipiului Ploiești, inclusiv cartierul Mitică Apostol și etapa II – investiții referitoare la reabilitarea stației de epurare în valoare de aproximativ 23 milioane de euro, după finalizarea litigiului între constructorul actual și Primăria Municipiului Ploiești. Dacă oferta noastră ar fi fost acceptată, credem că astăzi am fi avut deja realizat mai mult de jumătate din investițiile preconizate referitoare la dezvoltarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare.

În aceeași ședință a Consiliului Local Ploiești s-a ridicat și problema canalizării din cartierul Mitică Apostol. Care este soluția propusă de companie?

Soluția propusă de compania noastră pentru problema canalizării din cartierul Mitică Apostol este fundamentată pe un studiu de fezabilitate aprobat prin HCL 242 în data de 30 mai 2023.

Conform acestui studiu, se propune realizarea unei rețele de canalizare în lungime de 1.7 km și construirea unei microstații de epurare locală, cu deversare în canalul Nedelea.

Această abordare are scopul de a optimiza și eficientiza sistemul de canalizare în cartierul Mitică Apostol, asigurând un proces de epurare corespunzător și contribuind la îmbunătățirea infrastructurii locului.

În 2024, pe 70 de străzi din Ploiești nu există rețea de apă și canalizare. În cât timp ar putea avea acces acești locuitori la rețeaua de utilități dacă Apa Nova ar primi ok-ul autorităților pentru investiții?

Durata estimată pentru finalizarea acestui demers administrativ depinde de complexitatea procedurilor implicate și de eficiența colaborării dintre autoritățile locale și Apa Nova.

Având experiența implementării unor proiecte similare anterioare, putem estima un interval de timp rezonabil de aproximativ 3-4 ani pentru realizarea unui astfel de demers, ținând cont de toate aspectele implicate, inclusiv obținerea avizelor, autorizațiilor și organizarea licitațiilor aferente. Dacă vom avea susținere în obținerea avizelor și a autorizațiilor cu celeritate, estimăm că putem reduce timpul de realizare a lucrărilor cu 30%.

Este important să subliniem că respectăm și ne conformăm tuturor reglementărilor și procedurilor legale, astfel încât implementarea să se desfășoare într-un cadru transparent și responsabil.

Tot în ședința Consiliului Local Ploiești din 29 ianuarie 2024, a fost pusă problema lipsei canalizării pe Strada Alexandru Lăpușneanu din Ploiești, moment în care Gheorghe Sârbu, consilier local PNL, a precizat că, anul acesta, pe lista de investiții de la Apa Nova, se află și această stradă. Care este de fapt situația?

În baza contractului actual, anual se fac propuneri cu privire la investițiile în rețelele de apă și de canalizare. Iar realizarea lor se revalidează, tot anual, de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

În conformitate cu prevederile contractuale, bugetul de investiții pentru anul 2024, pe care l-am prezentat reprezentanților Concedentului în ședința Comitetului de coordonare din ianuarie 2024, nu include finanțarea pentru canalizarea acestei străzi.

Conform contractului actual, investițiile din fondul de lucrări sunt alocate către întreținerea bunurilor concesionate, necesare prestării serviciilor publice concesionate, în condiții optime.

Primăria Ploiești, prin RASP, plătește penalități uriașe pentru stația de epurare neconformă. Care este propunerea Apa Nova pentru a rezolva această problemă?

Prima etapă esențială în rezolvarea acestei probleme este gestionarea și soluționarea litigiilor în curs dintre autoritățile locale și fostul constructor.

Apa Nova s-a angajat deja să investească suma necesară pentru finalizarea proiectului, asigurându-se că ulterior stația de epurare devine conformă.

În ce condiții își poate asuma finalizarea lucrărilor la noua stație de epurare care au fost sistate acum 10 ani, deși sunt într-un stadiu avansat?

În urma analizei expertizei tehnice realizate în 2022, pe care am primit-o de la Primărie după ședința comisiei de negociere din ianuarie 2024, am putut constata că lucrările la noua stație de epurare sunt finalizate în proporție de 80%, cu accent pe faza avansată a construcțiilor civile. Avem această expertiză tehnică încă în analiză.

Pentru a asuma finalizarea acestor lucrări, propunem inițierea unui audit tehnic exhaustiv asupra echipamentelor deja instalate, inclusiv a pieselor achiziționate, dar încă neasamblate. Asta în condițiile în care expertiza subliniază în mod clar că lipsa de întreținere a cauzat deteriorarea lucrărilor într-o măsură mai mare decât cea prevăzută în perioada de garanție pentru fiecare investiție în parte. Astfel, primul pas crucial pentru continuarea proiectului este realizarea unui audit tehnic meticulos, care să ne arate starea actuală și reală a structurii și echipamentelor stației de epurare.

În funcție de rezultatele auditului, vom putea decide continuarea lucrărilor pe tehnologia existentă sau aducerea lucrărilor la nivelul tehnic și tehnologic aferente perioadei în care ne aflăm.

În contextul unor scumpiri masive ale utilităților, Apa Nova Ploiești intenționează să propună majorarea tarifelor la apă și canalizare?

Tarifele se ajustează conform prevederilor contractului de concesiune încheiat între Municipiul Ploiești și Apa Nova, după aprobarea ANRSC și a Consiliului Local. Ajustări asupra tarifului pot apărea în condițiile în care elementele care stau la baza tarifului actual se vor modifica.

Mai ales în perioada secetoasă, apa meteorică facturată de operator devine un motiv de nemulțumire a clienților. Cum credeți că poate fi rezolvată și această problemă?

În primul rând, dorim să evidențiem faptul că locuitorii Municipiului Ploiești beneficiază în prezent de cel mai mic tarif pentru apă potabilă și canalizare din țară.

De asemenea, subliniem că serviciile noastre de colectare și transport a apei meteorice sunt parte integrantă a serviciului de canalizare, impunând costuri semnificative de exploatare, întreținere, dezvoltare, modernizare și protecție a mediului. Aceste costuri, reflectate în tariful serviciului de canalizare, nu sunt influențate de volumele de apă meteorică colectate în rețeaua publică pe durata anului.

Calculul cantității de apă pluvială colectată în rețeaua publică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 320/2007, articol 200. Această metodă de calcul, conform regulamentului local, urmează recomandările la nivel național, conforme cu articolul 215 al Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 88/2007.