Caută
- Publicitate -

Întreruperi Electrica în Prahova în perioada 5 – 9 februarie. Localitățile afectate

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
0 comentarii
intreruperi electrica
foto caracter ilustrativ

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești anunță întreruperea alimentării cu energie electrică pentru perioada 5 – 9 februarie 2024.

- Publicitate -
Nr.

crt.

Data  întreruperii Intervalul orarLocația (localitatea + străzi)
1.     06.02.20249:0017:00SLANIC  STR.MARAMURES; BAIA ROSIE; VICTORIEI; 13 DECEMBRIE
2.     08.02.20249:0017:00   SLANIC  B-DUL MUNCII, CALEA PLOIESTI, FRUNZEI , BISERICII
3.     09.02.20249.0017:00 VARBILAU STR. PRINCIPALA DE LA PT 2017 LA HOTAR CU LIVADEA
4.     06-07.02.2024                (2 zile)9:0016:00PLOIESTI STR. DOMNISORI, SCOALA NR. 20, STR. MARASESTI NR. 270-BL. MFA C1 + C2, UM 01410
5.     05-09.02.2024       (5 zile)8:3016:30ZALHANAUA
6.     06.02.2024 8:3016:30PLOIESTI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU SI STRAZI ADIACENTE, STR. TORCATORI, COLEGIUL MEDICILOR, SPITALUL DE PEDIATRIE
7.     05; 07 si 09.02.2024                (3 zile)9:0016:00VALEA CALUGAREASCA
8.     08.02.202410:0012:00PLOIESTI STR. STEFAN GRECEANU, PARIS, BL. L1;  BL. K8, K9, K10, K11, K12, K13;  C.T.4;  CINEMA POPULAR
9.     08.02.20249:0016:00CHITORANI
10.  05.02.202409:0015:00VALEA DOFTANEI -TRAISTENI-STR.ARON PUMNUL,STR. STEFAN CEL MARE
11.  05.02.202409:0015:00FLORESTI– STR. UNIRII
12.  06.02.202409:0015:00PLOPENI– STR. REPUBLICII -CARTIER  BLOCURI C
13.  08.02.202409:0015:00VALEA DOFTANEI – TRAISTENI- STR.ARON PUMNUL,STR. STEFAN CEL MARE
14.  09.02.202409:0015:00VALEA DOFTANEI -TRAISTENI- STR. CALEA BRASOVULUI,STR. MS MIHAI I

 Relații suplimentare puteți obține la telefon 0244 929 sau telverde 0800 500 205

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai ceva de spus despre articol? Lasă un comentariu aici

Comentariul tău
Numele tău

Ai informații care ar putea deveni o știre? Contactează-ne la: 0785 075 112, pe WhatsApp sau Signal.

Urmărește știrile Observatorul Prahovean și pe Google News!

- Publicitate -

Articole asemănătoare

Eveniment

Tragedie în comuna Bertea. Un tânăr a murit după ce a căzut într-o fântână

Marius Nica -
Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața  după ce a căzut într-o fântână adâncă de zece metri. Tragedia s-a produs, aseară, în comuna...
Administrație

Cartierul Pictor Rosenthal este noua mlaștină a Ploieștiului. Tu te-ai muta aici? – FOTO

Corina Matei -
Situația din cartierul ploieștean Pictor Rosenthal i-a făcut pe locuitorii acestuia să ajungă la capătul răbdării. Aproape zilnic oamenii, în disperare de cauză, ne...

Exclusiv

- Publicitate -

Fapte bune

Opinii Voxpublica

- Publicitate -
- Publicitate -

Ultimele știri

Eveniment

Tragedie în comuna Bertea. Un tânăr a murit după ce a căzut într-o fântână

Marius Nica -
Un tânăr de 29 de ani și-a pierdut viața  după ce a căzut într-o fântână adâncă de zece metri. Tragedia s-a produs, aseară, în comuna...
Administrație

Cartierul Pictor Rosenthal este noua mlaștină a Ploieștiului. Tu te-ai muta aici? – FOTO

Corina Matei -
Situația din cartierul ploieștean Pictor Rosenthal i-a făcut pe locuitorii acestuia să ajungă la capătul răbdării. Aproape zilnic oamenii, în disperare de cauză, ne...
Social

Bani de carburant pe carduri electronice pentru persoanele cu dizabilități

Corina Matei -
Începând din acest an, Guvernul a simplificat procedura de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit pentru persoanele cu dizabilități și a introdus o...
Social

Mobilizare exemplară a comunității prahovene pentru Bogdan Dobre, bărbatul din Valea Călugărească, diagnosticat cu tumoră pe creier: „Vă mulțumim, oameni minunați”

Luiza Toboc -
Într-un timp record, prahovenii s-au mobilizat pentru ca Bogdan Dobre, bărbatul din Valea Călugărească, diagnosticat cu tumoră pe creier, să strângă cei 50.000 de...
Exclusiv

Interviu cu Ioan Simion, Confind: „Eu nu am dat ciubuc niciodată nimănui!”

Corina Matei -
De peste 30 de ani Confind este un nume de referință pe piața de business din Prahova, una dintre cele mai de succes afaceri...
Emisiuni
- Publicitate -
Exclusiv

70.000 de lei/zi trebuie să plătească ploieștenii drept penalități pentru stația de epurare care poluează Dâmbu. Volosevici: ”Și eu sunt supărat!”

Marius Nica -
Stația de epurare a Ploieștiului, construită în anii 60, nu mai corespunde normelor de poluare, motiv pentru care apele uzate deversate în Dâmbu îi...
Viața Prahovei

Viața la bloc în Ploiești. La ce pot fi folosiți banii din fondul de reparații

Roxana Tănase -
Locuiești la bloc și te îngrozește gândul că trece luna și se afișează o nouă întreținere la bloc? Astăzi Observatorulph.ro vă prezintă lista consumurilor...
Administrație

Lista actelor necesare pentru obținerea certificatului de naștere. Răspunsul SPLCEP Ploiești

Roxana Tănase -
Certificatul de naștere este un document absolut necesar pentru stabilirea identității unei persoane. Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor (SPLCEP) Ploiești a...
Eveniment

Incendiu la o locuință din comuna Baba Ana – VIDEO

Observatorul Prahovean -
Un incendiu a izbucnit în urmă cu puțină vreme în comuna Baba Ana, sat Baba Ana, iar pompierii militari intervin. O persoană a fost...
Social

Vechimea în muncă mai poate fi „cumpărată” doar în 2024. Ce condiții trebuie să îndeplinească doritorii

Observatorul Prahovean -
Persoanele care nu îndeplinesc stagiul minim de cotizare mai pot cumpăra vechime în muncă doar până la 31 decembrie 2024. Termenul a fost prelungit...
Emisiuni

Rețeaua Observatorul Prahovean

client-image
client-image
client-image
client-image
client-image
Site auditat BRAT/SATI

DESPRE NOI

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

Adresă: Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

REDACȚIA

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112

E-mail: redactie@observatorulph.ro

DEPARTAMENT MARKETING

Telefon: 0726 221 596

E-mail: marketing@observatorulph.ro

URMĂREȘTE-NE PE

© Observatorul Prahovean

- Publicitate -