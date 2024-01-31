Întreruperi Electrica în Prahova în perioada 5 – 9 februarie. Localitățile afectate

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești anunță întreruperea alimentării cu energie electrică pentru perioada 5 – 9 februarie 2024.
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|Nr.
crt.
|Data întreruperii
|Intervalul orar
|Locația (localitatea + străzi)
|1.
|06.02.2024
|9:00
|17:00
|SLANIC STR.MARAMURES; BAIA ROSIE; VICTORIEI; 13 DECEMBRIE
|2.
|08.02.2024
|9:00
|17:00
|SLANIC B-DUL MUNCII, CALEA PLOIESTI, FRUNZEI , BISERICII
|3.
|09.02.2024
|9.00
|17:00
|VARBILAU STR. PRINCIPALA DE LA PT 2017 LA HOTAR CU LIVADEA
|4.
|06-07.02.2024 (2 zile)
|9:00
|16:00
|PLOIESTI STR. DOMNISORI, SCOALA NR. 20, STR. MARASESTI NR. 270-BL. MFA C1 + C2, UM 01410
|5.
|05-09.02.2024 (5 zile)
|8:30
|16:30
|ZALHANAUA
|6.
|06.02.2024
|8:30
|16:30
|PLOIESTI, STR. TUDOR VLADIMIRESCU SI STRAZI ADIACENTE, STR. TORCATORI, COLEGIUL MEDICILOR, SPITALUL DE PEDIATRIE
|7.
|05; 07 si 09.02.2024 (3 zile)
|9:00
|16:00
|VALEA CALUGAREASCA
|8.
|08.02.2024
|10:00
|12:00
|PLOIESTI STR. STEFAN GRECEANU, PARIS, BL. L1; BL. K8, K9, K10, K11, K12, K13; C.T.4; CINEMA POPULAR
|9.
|08.02.2024
|9:00
|16:00
|CHITORANI
|10.
|05.02.2024
|09:00
|15:00
|VALEA DOFTANEI -TRAISTENI-STR.ARON PUMNUL,STR. STEFAN CEL MARE
|11.
|05.02.2024
|09:00
|15:00
|FLORESTI– STR. UNIRII
|12.
|06.02.2024
|09:00
|15:00
|PLOPENI– STR. REPUBLICII -CARTIER BLOCURI C
|13.
|08.02.2024
|09:00
|15:00
|VALEA DOFTANEI – TRAISTENI- STR.ARON PUMNUL,STR. STEFAN CEL MARE
|14.
|09.02.2024
|09:00
|15:00
|VALEA DOFTANEI -TRAISTENI- STR. CALEA BRASOVULUI,STR. MS MIHAI I
Relații suplimentare puteți obține la telefon 0244 929 sau telverde 0800 500 205