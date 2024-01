Apă contaminată de luni de zile în mai multe localități din Prahova. Rezultatele analizelor au venit de-abia zilele trecute

În 9 localități din Prahova, populația a fost avertizată cu privire la faptul că apa potabilă de la robinete este contaminată, nefiind, așadar, recomandată folosirea ei decât în scop menajer. În urma prelevării de probe, unele vechi chiar din iulie anul trecut, cum este cazul comunei Fulga, s-au găsit depășiri ale parametrilor la tetracloretenă și tricloretenă, sodiu, arsen, 1-2 diclor etan, bor fluoruri și carbon organic total.

Operatorul de apă Hidro Prahova, cel mai mare din județ, se ocupă de furnizarea de servicii de alimentare cu apă în localitățile unde au fost depistate depășiri ale concentrațiilor maxim admise.

DSP Prahova a transmis, pe 25 ianuarie 2024, notificări către operator, dar și către autoritățile locale, asta deși probele au fost recoltate anul trecut în iulie, septembrie, octombrie sau noiembrie.

De ce astfel de analize au durat chiar și mai bine de jumătate de an?

Direcția de Sănătate Publică Prahova nu dispune pe plan local de aparatura pentru determinări de înaltă sensibilitate (gaz cromatograf). Așadar, probele de apă prelevate sunt trimise la Laboratorul Național de Referință pentru Supravegherea Apei din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică București. Ulterior, acesta transmite rezultatele operatorului, care informează DSP, iar cea din urmă instituție anunță autoritatea locală care informează populația cu privire la calitatea apei, în cazul celor 9 localități din Prahova, interdicția consumului din cauza contaminării.

Cele 9 localități din Prahova unde apa nu este potabilă sunt Drăgănești, Balta Doamnei, Ceptura, Iordăcheanu, Fulga, Posești, Salciile, Apostolache și Boldești Grădiștea.

Primar Ceptura, Vasile Stanciu: „Am primit notificare, avem depășire la sodiu. Probele au fost prelevate în septembrie anul trecut, acum 4 luni. Vom amplasa în punctele cheie ale comunei niște butoaie cu apă de unde oamenii să se poată aproviziona. E bine că aici mai avem fântâni, fiindcă, vă spun, la noi apa niciodată nu a fost potabilă. De aceea aplicăm pentru un proiect prin AFM pentru o stație de tratare a apei potabile”.

Primar Apostolache, Mihail Bratu: „La noi au apărut parametri depășiți la bor fluoruri și arsen. Probele pentru arsen au fost recoltate în în octombrie 2023, cele pentru fluoruri în septembrie. Am în comună două foraje. Într-unul apa e potabilă, în celălalt au ieșit valori depășite. Acum, că e iarnă, ne descurcăm cu primul foraj, dar când va veni căldura avem nevoie de apă potabilă și în cel de-al doilea”.

Primar Fulga, Constantin Badea: „Bor fuoruri, probe prelevate acum jumătate de an, în iulie 2023. Acum am fost notificați și am înștiințat populația. Urmează dezinfectarea bazinului și prelevarea după aceea a unei noi probe. La noi, oamenii folosesc apa de la cișmele, de aceea nu este panică”.

Primar Posești, Valentin Spătărelu: „Vineri am fost anunțați. Au fost găsite depășiri la 1-2 diclor etan, probă recoltată în noiembrie 2023. A fost oprită apa, s-a evacuat totul, iar bazinul a fost reumplut. În urma retestării de zilele trecute, DSP ne-a anunțat că apa este potabilă și a anulat interdicția de consum”.

În celelalte localități unde au fost identificate aceleași depășiri de sodiu, 1-2 diclor etan, bor fluoruri și carbon organic total în cazul localității Boldești Grădiștea, autoritățile locale sunt că au informat populația, că vor amplasa în punctele cheie (școli, grădinițe, dispensar) dozatoare cu apă potabilă și vor aștepta ca operatorul să remedieze problema.

Observatorul Prahovean a solicitat Institutului Național de Sănătate Publică, care administrează laboratorul care procesează probele de apă explicații privind durata foarte mare, de ordinul lunilor, în care transmite rezultatele analizelor.

Solicitarea ziarului Observatorul Prahovean

”Prin prezenta vă solicităm un punct de vedere referitor durata foarte mare necesară procesării probelor de apă prelevate de DSP Prahova de la diversi operatori de apă din Prahova și transmise laboratorului instituției dvs. De exemplu, în cazul de la Câmpina, rezultatul a fost furnizat de laboratorul dvs. după aproape 6 luni de la transmiterea probelor de apă”.

Răspunsul Institutului Național de Sănătate Publică:

”Așa cum am precizat și în informarea publicată pe site-ul propriu în data de 27.01.2024. probele de apă prelevate de la consumator au fost conforme”