Cățelușa abandonată într-o pădure din Prahova, legată de un copac, și-a găsit stăpân. Proprietarul patrupedului nu a recunoscut fapta

În urmă cu o săptămână, un caz de o cruzime ieșită din comun a revoltat comunitatea prahoveană. Un cioban în vârstă de 50 de ani din comuna Provița de Sus este suspectat că a abandonat, în mijlocul pădurii, o cățelușă, pe care a legat-o de un copac, sperând că aceasta va muri de foame și de sete. Din fericire, animalul a fost salvat și a ajuns în grija unei familii din București. Proprietarul bănuit că a comis atrocitatea a fost identificat, dar nu a recunoscut fapta.

Din spusele Iuliei Zamfirescu, de la Asociația Arca lui Norocel, care a preluat patrupedul și i-a găsit, ulterior, o familie iubitoare, „cățelușa are 8 ani, de-abia fătase, și fusese legată de copac în urmă cu 4,5 zile. Numai un miracol a făcut să fie găsită, fiindcă era într-o stare deplorabilă, nu ar mai fi supraviețuit mult. Fusese legată atât de strâns încât nu s-a putut mișca zile întregi.

„De ce nu ne-a sunat pe noi să îl ajutăm, de ce a legat-o de copac, nu ca să se asigure că nu are nicio șansă să supraviețuiască?!”, ne-a spus, revoltată, Iulia Zamfirescu, fondatorul Asociației Arca lui Norocel, cea care, periodic, găsește 50 de pui, poate chiar mai mulți, abandonați pe raza județului Prahova.

Potrivit datelor transmise de Biroului pentru Protecția Animalelor Prahova, însă, „bărbatul în cauză nu și-a recunoscut fapta. A spus că nu el a legat patrupedul și că are nevoie de câinele cu pricina la stână. Nu i s-a întocmit proces verbal, însă cazul este monitorizat pentru a vedea dacă acesta are grijă așa cum trebuie de celelalte animale din gospodărie. În cazul în care vor fi depistate nereguli, abandonul unui animal se pedepsește cu amendă de la 1000 la 3000 de lei, iar faptele de cruzime constituie infracțiune, ceea ce înseamnă închisoare de la 3 luni la un an sau amendă”.