Avocatul lui Cornel Dinicu renunță să-l mai apere pe patronul Fermei Dacilor. Bogdan Annei spune că a primit amenințări

Avocatul lui Cornel Dinicu a renunțat la caz după ce, spune acesta, a primit amenințări în dosarul Ferma Dacilor. Bogdan Annei susține că s-au făcut presiuni asupra lui și că a primit mai multe telefoane de amenințare îndreptate împotriva lui și a familiei sale.

„Din cauza presiunilor care s-au făcut asupra mea și a telefoanelor de amenințare pe care le-am primit. De la diverse persoane, nu știm încă. O să verificăm și noi de unde și în ce fel. Nu pot să lucrez cu sabia deasupra capului în acest dosar și am decis să mă retrag. Au fost telefoane de amenințare și presiuni puse ca eu să mă retrag din acest dosar. Nu știu motivele, dar am găsit de bun augur să vă spun. Au fost de-a lungul acestor zile în care eu am fost în dosar și am încercat să-mi fac treaba, dar se pare că de la București deranjăm”, a declarat Annei.

Citește și: Noi detalii din Dosarul Ferma Dacilor făcute publice de avocatul lui Cornel Dinicu

Tribunalul Ploiești a decis marți, 9 ianuarie, arestarea pentru 30 de zile a omului de afaceri Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor. În cumplitul incendiu care a avut loc în a doua zi de Crăciun, 8 oameni au murit carbonizați, iar pensiunea de la Tohani s-a făcut scrum.