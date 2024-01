Gaze cu țărâita la Ciorani. Elevii învață și astăzi online. Primar: „Au dat drumul la gaze aseară, azi iar nu mai avem”

Dacă la Tomșani, una dintre cele două localități prahovene rămase fără gaze în plin ger, situația, din spusele autorităților locale, „este rezolvată în procent de 70%”, nu același lucru este valabil și pentru comuna Ciorani, unde, la această oră, peste 6000 de oameni tremură de frig în locuințe.Elevii din cele două școli, 1200 la număr, învață și astăzi online.

- Publicitate -

De vină pentru această criză este presiunea scăzută din conducta care alimentează cu gaze comunele, firma de distribuție fiind Premier Energy.

La Tomșani problema, din spusele primarului Mihai Pelin, a fost remediată în procent de 70%, urmând ca până luni, 15 ianuarie, în comună gazele să fie livrate la parametri normali. „Sistemul de distribuție al gazelor naturale din comună a fost racordat la magistrala Transgaz. Presiunea nu e optimă, însă, din fericire, cei aproximativ 4000 de oameni nu stau în frig. Copiii au învățat ieri online, dar azi au revenit la școală”.

Nu la fel de norocoși sunt localnicii din Ciorani. 6000 de suflete suferă la această oră, din cauza frigului din locuințe. Cursurile în cele două școli au fost sistate pe 10 ianuarie, elevii învățând în sistem online.

„E foarte greu. Oamenii mă înjură pe mine. Aseară, la ora 23, s-a dat drumul la gaze, azi dimineață s-au oprit iar. Probabil diseară, când vin echipele o să dea drumul, apoi din nou rămânem fără. Am depus plângere la ANRE. Eu vreau ca până pe data de 15 ianuarie problema să fie rezolvată, altfel va fi rău. Foarte rău”, a spus edilul din Ciorani, Marin Voicu.

Prefectul județului spune că a avut o întâlnire ministrul Radu Oprea și, „beneficiind de sprijinul TRANSGAZ S.A., am conturat soluția tehnică cea mai rapidă pentru rezolvarea acestei situații. În dimineața acestei zile (n.red. 11 ianuarie), am convocat reprezentanții societăților implicate, unde am purtat discuții pe marginea soluției convenite.

Astfel, pentru asigurarea cu gaze naturale a celor două localități, producătorul actual va solicita TRANSGAZ S.A. conectarea la sistemul național de transport gaze. După analiza acestei solicitări, TRANSGAZ S.A. urmează să emită avizul tehnic de racordare și totodată contractul de racordare în vederea semnării până pe 12.01.2024. După semnarea contractului, TRANSGAZ S.A., cu acordul proprietarilor instalației, va realiza, în baza unui program tehnologic, racordarea, nu mai târziu de 14.01.2024, urmând ca recepția și punerea în funcțiune să se realizeze cel târziu pe 15.01.2024. Am transmis tuturor că nu voi accepta nerespectarea termenelor asumate și prelungirea acestei situații neplăcute în care se află locuitorii celor două comune!”